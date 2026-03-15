-¿Podemos hablar?

-Si claro, aunque no me gusta ni usted ni el español haré lo posible.

-Sabe, entre los mexicanos hay quienes entendemos aunque no aceptamos mucho de lo que hace.

-A ver, adelante.

-Si. Entendemos que quiera devolver la grandeza a su país y que para ello tenga que forzar cambios en múltiples correlaciones, ya sea arancelarias, migratorias, energéticas o criminales…

-En efecto, durante años se han aprovechado de nosotros y es mi mandato acabar con eso y voltearlo en favor del pueblo americano. Tan simple como eso.

-Sí, sí. Lo que no entendemos son los métodos tan agresivos que usa y el grave extremo de las guerras que prometió no emprender, incluso puede resultar contraproducente… ¿o no?

-Depende muchacho, de la información y apoyos de que dispongas, las circunstancias y los resultados que están a la vista, en Venezuela o Medio Oriente, incluso en Ucrania, vamos avanzando sin duda.

–Pero, digamos…

-Cuál pero, amigo, Irán no será Irak, Afganistán o Vietnam, para nada, hemos aprendido lecciones y hoy tenemos más inteligencia y fuerza.

-Bueno, pero, ¿así de fácil? Se le está complicando la economía nacional, avanza el disenso, se acerca el mundial de futbol soccer y las elecciones de noviembre, ¿acaso no le quita el sueño? ¡Puede perder, Sr. Trump!

-Perder no es una opción para mí, ¿señor…?

-Sí, Ávila.

-Claro, ustedes quisieran que yo perdiera y terminar con lo que creen que es una pesadilla pero es la realidad, abran los ojos, ¿o acaso quieren narcoestados interamericanos gangrenados, mientras los chinos y rusos se apoderan del mundo? ¿Quiénes somos? ¿Occidentales? Liberales? ¿Comunistas? ¿O acaso ustedes son todos indígenas y afros? ¿Dónde quedó su buen mestizaje, sus criollos y sus buenos hispanos?

-Sí, pero no levanté la voz…

-Nada de peros, amigo, aquí hay que definirse. Recuerden sus propias transformaciones: o que su Benito Juarez no les enseñó que en estas hay que jugar todo o nada, conmigo o contra mí, y más ustedes que tanto nos deben, sin nosotros hablarían francés desde hace más de un siglo y de seguro el mundo sería otro. ¿A qué le juegan?

-Bueno, pero si a esas vamos a que le juegan ustedes que compran tanta droga y venden tantas armas, eso también nos gangrena.

-Eso lo arreglaremos, desde luego, pero antes hay que meter mano a las fuentes del mal y esas están en el Sur y el Oriente no en el Norte y Occidente. ¿Está claro?

-No, bueno…

El sol entró por la ventana y un ligero temblor me hizo emerger de tan profundo sueño.

Alcance a ver borroso a Trump ponerse el cinturón de seguridad del Air Force One Que estaba por aterrizar.

Ante una burlona taza de café, procedí taciturno a documentar este sueño imprevisible.