Andan rabiosos. Más que de costumbre. Ya de por sí nos tienen mal acostumbrados a su campaña de odio desde hace dos décadas, o más, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador fuera catapultado al escenario nacional e internacional con el fallido desafuero. Pero esta semana sí se esmeró la derecha en sus ataques ruines y llenos de rabia, ya incoherentes.

Al discurso en defensa de la soberanía nacional de la presidenta hace una semana, se le sumó la carta del expresidente el pasado miércoles, recordándole a Trump que en algún momento tuvo, o aparentó tener, margen de maniobra para intentar imponerse a los poderes fácticos de su país, quienes ahora manipulan abiertamente las políticas interior y exterior a su antojo.

Así, mientras la economía del estadounidense promedio es cada vez más precaria, la alianza con el sionismo representado por Israel le echa más leña al fuego con su reticencia a detener, de cualquier forma, su guerra ilegal contra Irán. Entre provocaciones constantes y masacres en el sur del Líbano, el estrecho de Ormuz permanece trabajando a una mínima fracción de su capacidad y las repercusiones en el tema energético y alimentario siguen acumulándose.

Porque además de petróleo, otro de los productos que circulan, o circulaban por dicho estrecho era fertilizante. Las consecuencias de esto ya comenzarán a sentirse a nivel mundial.

Y la respuesta de la derecha “mejicana” para esto no es más que insultos, manadas de trolls y bots en redes, amenazas de “empresaurios” evasores de impuestos y hasta de una politiquilla que le desea el mal a una mujer embarazada. En fin. Andan rabiosos. Y eso que cuentan con el respaldo de facciones intervencionistas del gobierno estadounidense, mismas que se aprovechan del vacío de poder dejado por Trump en su segundo mandato.

¿Por qué?