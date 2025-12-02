El día domingo, al filo de las primeras horas, el expresidente López Obrador reapareció en escena. Salió a darle un mensaje a todos los mexicanos y, de paso, presentar lo que será su próximo lanzamiento editorial: una narrativa que seguramente romperá récord de compra luego de salir al mercado. Eso, que no deja de ser sustancial, pasó a segundo plano; es decir, lo más significativo fue, desde lo político, ver nuevamente al máximo exponente de la transformación. Sí, el hombre que hizo posible lo imposible para llegar a la presidencia de la República. Muchos lo llamaron una hazaña. Otros, en cambio, dijeron que fue justicia social y un mérito al no bajar la guardia en los momentos de mayor tensión. Por eso nadie como él, al menos en los últimos años, se ha hecho sentir con tanta fuerza mediática. De hecho, su video fue de los más vistos y, con ello, se hizo tendencia en todas las redes sociales.

En todas las redes sociales, como era de esperarse, encontramos opiniones. La inmensa mayoría de norte a sur, fueron muestras de cariño y respeto por la figura que representa Andrés Manuel López Obrador. Hablo del impacto que, más allá de todo, sigue predominando en este proceso de transformación. Sabemos que el reemplazo que tuvo fue de primera. La presidenta Claudia, desde que tomó el poder, es digna heredera del bastón de mando. Es ella, después de más doce meses, quien ha superado las propias cifras de aprobación que, en su momento, promedió el mismo AMLO. Entonces lo que pasó, que para los medios conservadores fue una lectura fuera de la realidad, significó un respaldo al quehacer que está llevando a cabo la presidenta. Por supuesto que lo necesita, pero no porque viva una crisis o ingobernabilidad, sino porque son momentos de unidad ante la incesante guerra sucia que ha propagado la propia oposición. Pudo haberlo no hecho, pero se solidarizó en un instante crucial en que el movimiento cumplirá siete años de labores a favor del pueblo.

La reaparición de AMLO, desde luego, es un claro mensaje de apoyo a la presidenta, pero de unidad. López Obrador sabe que la oposición, que se aprovecha de cualquier coyuntura para atacar, intenta conspirar en contra de la mandataria. Después de todo, Sheinbaum sigue conservando intacto su nivel de aprobación con más del 70%. Ese alcance, lo dijimos, superó toda expectativa, pese a la feroz andanada de la derecha y algunos medios de comunicación que se han sumado a difamar las acciones legítimas de la presidencia. Mecanismos como Televisión Azteca, del magnate Ricardo Salinas, se ha convertido descaradamente en un vehículo de propaganda sucia. De entrada, son infamias poco atractivas que la gente hace caso omiso, sobre todo ahora que las redes sociales ponen al descubierto la infamia. Por eso Claudia, que sigue adelante erguida, abarrotará el zócalo de la Ciudad de México el próximo fin de semana ante una clara reacción de empatía y solidaridad de amplios sectores de la población.

Y la oposición, que se rehúsa a saber la perspectiva social, sabe que ha sido incapaz de provocar una grieta que cimbre las estructuras. Buscan, fieles a su estilo, aprovecharse de las desgracias. No toleran que una mujer como Claudia ponga en el escalón más alto a México, sobre todo ahora que nuestra estructura económica vive uno de sus mayores apogeos luego de las inversiones históricas que se han anunciado en conferencia matutina. Por eso la oposición sigue viviendo bajo la sombra. No pueden competir al poder político de Sheinbaum, mucho menos ahora que, a lo largo de todo el país, hay proyectos que están revolucionando. Frente a esos enormes desafíos, algunos de continuidad y otros de nuevo arranque, hay hechos sin precedentes. Vemos, por ejemplo, la multiplicación de la red ferroviaria, como la estación Tonalá, que conectará a Oaxaca y Chiapas. Esta última entidad, del sur, es una de las más beneficiadas con la puesta en marcha de la universidad Rosario Castellanos. Eduardo Ramírez, su gobernador, puede presumir que son pioneros.

Asimismo, cómo no hablar, de principios de su gestión, del enorme reto que significó el proyecto más ambicioso para Guerrero, especialmente por el fenómeno natural que aconteció en Acapulco. Ese andamiaje de ideas, en definitiva, ha puesto al puerto en el centro de los reflectores. Hoy, la playa, es uno de los sitios más visitados y concurridos no solo por turistas nacionales, sino internacionales. Claudia en efecto, se ha coordinado a la perfección con la gobernadora. Por eso el país ha elevado el número de asistentes, en especial a lugares históricos y patrimonios culturales de la humanidad.

Siendo así, y haciendo uso de toda la capacidad del estado, en mecanismos, la presidenta tiene mucho que presumir este próximo fin de semana. Desde luego que será una fiesta para celebrar los siete años de la llegada del proceso de transformación, pero, de igual manera, una especie de informe de las acciones que se han puesto en marcha. En seguridad, aunque la oposición lo cuestione, la estrategia, de la mano de Omar García Harfuch, sigue dando resultados fructíferos. Los ejes de seguridad, como los que se coordinan en Puebla, son altamente eficientes por los instrumentos sofisticados que ha echado andar en coordinación con la administración estatal. Ahí, en efecto, también se operan al máximo los Polos de Desarrollo. Recordemos que ese conjunto de ideas, como tal, arrancaron con la promesa de extenderse por toda la geografía.

Michoacán, a propósito de ello, fue el primer estado en poner la primera piedra de lo que será el corredor del Bajío. Eso, además de que generará una cantidad importante de fuentes de empleo, es una llave de acceso al que tienen derecho los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. De hecho, como nunca, la presidenta de México se involucra en cada una de las tareas. Lo hace en la Ciudad de México, de Clara Brugada; lo mismo sucede en Veracruz con Rocío Nahle. Eso mismo, pero desde otros puntos, se ponen en marcha con la red ferroviaria que, en los fragmentos de estas columnas, hicimos alusión. Las gestiones de Julio Menchaca, en Hidalgo, han ayudado a tener más cobertura de este proyecto de nación auténtico. Todo eso, sumado al respaldo de Andrés Manuel López Obrador, es el principal motivo que sigue paralizando a la oposición, que se encuentra en un laberinto sin salida, pasmado y designado a seguir perdiendo terreno ante el dominante paso de Morena.

Notas finales

El Partido Verde Ecologista de México, lo mismo que el Partido del Trabajo, a nivel nacional, estarán en todo su derecho de pedir espacios para las gubernaturas ahora que entramos a la antesala de las definiciones de las elecciones del 2027. Siendo así, la posibilidad se abre para Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio, para la gobernatura de sus estados natales. Uno en Zacatecas y el otro en Guerrero, bien pueden ser puestos sobre la mesa por las direcciones nacional del PT y PVEM. Ellos dos, recordemos, votaron a favor de que el tema de nepotismo se prolongará hasta 2030. Por lo tanto, las esperanzas para uno y otro siguen latentes pese a lo que se comente.