No me extraña en lo absoluto que la aerolínea más grande del mundo se oponga a la alianza que hasta estos momentos todavía mantienen Delta y Aeroméxico . Y es que el Departamento del Transporte estadounidense (DOT por sus siglas en inglés) está a punto de “darle pa’trás” a la “Concesión de Inmunidad Antimonopolio” (ATI por sus siglas en inglés) entre la línea norteamericana y la de nuestro país.

¿A qué se debe el encono de American Airlines? Todo indica, según un documento firmado por el vicepresidente y asesor general de American Airlines, Bruce Wark, y presentando ante el Departamento de Transporte, que es porque: “…estamos de acuerdo con la conclusión del DOT de que estas acciones no cumplen con el Acuerdo de Cielos Abiertos… por lo tanto, el principal requisito previo del Departamento para una concesión de ATI está ausente”.

¡Esperen…!, dejen me recupero…, porque acabo de escupir mí café. Ustedes no lo saben pero hace un mes tuve un “airado”, intercambio de palabras (en X, antes Twitter) con Yuriria Mascott Pérez, quien fuera la subsecretaria de transporte durante el gobierno de Peña Nieto, sin que ella respaldase su dicho, que ellos jamás “abrieron los cielos”; lo cual es una falacia, pues es de dominio público que desde la llegada de Peña Nieto al poder en 2012, se trabajó arduamente en una política de cielos abiertos.

Y tampoco es novedad que Delta y Aeroméxico hayan fortalecido sus alianzas, eso es un trabajo que lleva mucho más tiempo; la primera vez fue en 1994, y la segunda ocasión en 2011; no es mera casualidad que para el 2012, Delta ya hubiera adquirido casi el 5% de las acciones de Aeroméxico.

En aquellos años, desde varios frentes, los diferentes implicados en la industria aeronáutica dimos la pelea para que no se instaurase una política de cielos abiertos, y cuando las aguas se agitaron más de lo esperado, el gobierno federal bajó el perfil del tema, y se dejó de subir a la palestra.

Yuriria juró y perjuró en su red social que nunca se habían abierto los cielos, pero ahora llega American Airlines a decirnos que buscan la cancelación de la alianza de Delta y Aeroméxico porque no se ha cumplido con los cielos abiertos. Dudo que American Airlines esté solicitando a su Departamento de Transporte algo que nunca se firmó… ¿alguien puede explicarme, por favor?

Delta, por su parte advierte que en caso de que el DOT se niegue a renovar el “Joint Venture” con Aeroméxico, están en riesgo de perder 24 rutas. Mientras esto sucede, American anuncia más vuelos directos a México.

Resulta por demás irónica la queja de American, quien en menos de un mes está abriendo rutas a Tulum, con dos vuelos diarios. Sí señores, dos vuelos diarios saliendo del Aeropuerto de Dallas-Forth Woth; otro diario desde el Aeropuerto de Charlotte, y otro vuelo más saliendo del Aeropuerto de Miami; todos serán operados con aviones B737.

Y no es el único destino en nuestro país, también comenzará a operar en este verano el vuelo directo desde el Aeropuerto de Dallas-Forth Worth al de Veracruz, y para este vuelo empleará un avión Embraer 175, con una capacidad para transportar 76 pasajeros.

También tiene la ruta Tijuana-Phoenix, que opera diariamente con un avión Embraer 175. Ahora, ¿saben cuántos vuelos diarios tiene American Airlines en nuestro país? 110 vuelos al día. Por supuesto que le conviene que no se renueve el “Joint Venture” entre Delta y Aeroméxico.

Para que se den una idea, American Airlines opera diariamente en todo el mundo 875 vuelos, de los cuales 110 son solamente en nuestro territorio. La intención de American Airlines es crecer arriba del 12%, mismo porcentaje que obtuvo durante el 2023, por lo que tiene planeado para la temporada de verano operar más de 700 vuelos semanales.

¿Nos va quedando claro para dónde pinta esta historia?, y quiero resaltar lo vertido en una columna del diario Milenio, escrita por J. Jesús Rangel M., llamada “Estira y afloja”:

“(Bruce Wark) insistió en que los acuerdos de Cielos Abiertos “siempre han sido un requisito reglamentario” para la inmunidad en alianzas como la citada. “Una desviación a esta regla socavaría décadas de esfuerzos del DT para alentar a los gobiernos extranjeros a defender la transparencia y la competencia libre y justa en el interés público”. Obviamente el tema que solo se refería a dos empresas escaló en el interés público de EU.” J. Jesús Rangel M.

Ahora aterricemos la frase ¿en serio, Bruce Wark, te estas quejando de que no se ha cumplido con los “cielos abiertos”? la aerolínea más grande del mundo, que no tiene competencia real ¿se está quejando de “la competencia libre y justa en el interés público”?

Veamos. Delta tiene una flota de poco más de 900 aviones y Aeroméxico tiene 150 aeronaves. ¿Cuántos aviones tiene American Airlines? 1,106 aviones. Ella solita sin alianzas ni nada.

Por otro lado, Delta Airlines está buscando cómo salir de este embrollo, en donde la codicia es lo que más brilla. En un documento enviado al DOT, aseguró que el terminar el “Joint Venture” con Aeroméxico acarrearía pérdidas por más de 800 millones de dólares al año, eso sin contar con la pérdida de empleos en ambos países.

Todo más bien apunta a una postura mezquina del DOT en el sentido de “si no se hacen las cosas como yo quiero, no voy permitir la alianza entre Delta y Aeroméxico, porque pobrecita American Airlines, le están compitiendo”. En los hechos lo que han tratado de hacer los medios de información mexicanos ha sido culpar como siempre al gobierno de la 4T, sin importarles un comino de quién es el mano que mece la cuna.

Porque pareciera que es obligación del gobierno abrir los cielos, para que American Airlines se sienta “a gusto”, eliminarle la competencia y dejar que siga depredando el mercado.

Por eso me encanta escribir a principios de año sobre cómo nos fue el año anterior en materia de aviación comercial, porque nos brinda un excelente panorama de dónde estamos parados como país.

Ayer mencionaba que el 72% de las operaciones que se realizan en este país son a través de aerolíneas extranjeras, ¿saben qué aerolínea encabeza la lista? ¡Correcto!, es American Airlines con el 18.8%, y por si les interesa, Delta está en tercer lugar con 10.4%, con todo y su alianza con Aeroméxico.

Entonces, no me vengan a tratar de vender cuentos chinos culpando a la 4T, cuando todo apesta y apunta a American Airlines “maiceando” al DOT para seguir siendo la línea aérea más poderosa del mundo.