Para quienes no lo sepan, el síndico de la quiebra de la compañía aérea ABC Aerolíneas, S.A. de C.V., conocida popularmente por Interjet es el Lic. Alfonso Ascencio Triujeque, quien también funge como síndico en la quiebra de la línea aérea Mexicana de Aviación.

Nosotros, los trabajadores de la antigua Mexicana de Aviación sabemos cómo fue que llegó este personaje a administrar la quiebra; claves importantes: en ese entonces estaba como Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, en el sexenio de Peña Nieto, y en esos momentos algunos medios informativos como Reportur, Reforma y Proceso cuestionaron esta decisión.

¿Por qué? Hasta el 2012, Alfonso Ascencio Truijeque fue el Director Jurídico de Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A. (Volaris), y como reportó Proceso en su nota: “…e incluso llegó a ser consejero suplente de la aerolínea que dirigió Pedro Aspe Armella hasta 2011″.

Con tales antecedentes, hasta la fecha nadie ha aclarado cómo es posible que le hayan asignado de nuevo la sindicatura, ahora de la empresa Interjet. Cuando fue nombrado para ser el síndico de Mexicana, el Reforma informó lo siguiente: “Ascencio Triujeque fue elegido por la Secretaría de entre los 82 síndicos disponibles en la lista del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM).”

O sea que no es “el único”, que hay más profesionales de su ramo, entonces no entendemos por qué el director general del IFECOM, Edgar Manuel Bonilla del Ángel, que está en el cargo desde el 1° de mayo del 2019, junto con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, lo nombraron el síndico también para la quiebra de Interjet.

El pasado 21 de febrero la Sección 15 de la CTM, a través de un comunicado, informó a sus agremiados lo siguiente:

“…Respecto al proceso de concurso mercantil, es de nuestro conocimiento que el síndico de la quiebra ha solicitado autorización al juez de lo concursal para entregar los primeros recursos a los trabajadores sindicalizados. Por su parte, el juez ha pedido a todos los acreedores reconocidos de la empresa que se manifiesten respecto de la solicitud de dispersión del síndico. Es importante aclarar que el monto propuesto por el síndico para dispersión (569 millones), es sensiblemente menor a la que nosotros hemos solicitado embargue la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que está en las cuentas bancarias de la empresa (830 millones). Esta diferencia radica en que el síndico pretende reservar sus honorarios por 1.5 años que prevé dure la quiebra (25 millones) y supuestos pagos no documentados a trabajadores de confianza.(231 millones)…” Sección 15 de la CTM

Si me preguntan a mí por el desempeño de este perito como síndico de la quiebra de Mexicana, les puedo decir que su administración fue más que opaca, y que se habló de cobros millonarios por parte de don Alfonso Ascencio Triujeque, al grado que se ganó el mote de “licenciado Alfonso Trinquetes”.

En el caso de Interjet podemos observar que hay prácticas que se repiten, como los cobros millonarios por administrar una quiebra, pero sin ser claros con los trabajadores . Al contrario, se ha llevado el proceso en una opacidad brutal y con una lentitud que solamente termina perjudicando a los trabajadores.

Los trabajadores de la aerolínea -de diversas formas y en diferentes ocasiones- han manifestado su hartazgo, pues desconocen cuánto tiempo más piensan las autoridades retrasar los pagos de sus liquidaciones. Una de esas formas de manifestarse ha sido la creación de un “Change.org” en donde exigen el pago correspondiente a los trabajadores de Interjet, y manifiestan que como trabajadores han sufrido una gravísima injusticia.

Comenzando porque primero tuvieron que trabajar sin pago alguno durante meses para la empresa, que literalmente dejó de pagarles los salarios, prestaciones, etc. Por tal motivo mucha gente que estaba adquiriendo su casa con algún crédito como INFONAVIT o bancario, perdieron su patrimonio.

Los trabajadores destacan que después de una lucha de más de 3 años (en enero se cumplió el tercer aniversario de la huelga), junto con su sindicato, la Sección 15 de la CTM encabezada por Francisco Joaquín del Olmo Velázquez, logro un laudo favorable, mismo que todavía no han podido cobrar y se encuentra “empantanado” en tribunales.

Dejan muy en claro que los recursos están en posesión de síndico Alfonso Ascencio Triujeque y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Por lo que exigen que a la brevedad el síndico y la JFCA liberen los recursos que se tienen; estamos hablando de los 830 millones de los que hace mención la Sección 15 en su circular informativa. Además le solicitan a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes que cumplan con lo declarado a medios, que la dispersión del dinero se llevaría a cabo en el mes de febrero.

Y no es lo único; en medios también ha transcendido que los trabajadores cada vez más hartos y cansados, piensan realizar movilizaciones para agilizar ante las autoridades estos pagos que les deben. Ante estas declaraciones, la Sección 15 ha señalado, que si los trabajadores desean manifestarse, contarán con todo su apoyo.

Creo que es momento de volverlo a decir: si hay algo en que la 4T nos quede a deber, es en materia laboral. A pesar de la Reforma Laboral de 2019, los juicios siguen siendo eternos, y los trabajadores no ven que se les haga justicia.

Sabemos que el dinero recabado por las autoridades no alcanza para cubrir lo que se les adeuda a los trabajadores; el laudo que ganaron mandata a Interjet a pagarles más de 2,800 millones de pesos, y solamente se han recabado 830 millones de pesos, y de tal cantidad, el síndico quiere morderla bajo el concepto de “pago de sus honorarios”.

¿Cuál trabajo? Sí en verdad estuviera trabajando, su prioridad sería agilizar los pagos, las subastas que desde el año pasado quedaron en el aire y la increíble e inverosímil forma de “subastar” y rematar los bienes de la empresa, no tratando de obtener lo más que se pueda, sino todo lo contrario, malbaratando todo.

¿Cómo es posible que un personaje como Alfonso Ascencio Triujeque sea nombrado otra vez para ser síndico de la quiebra de una línea aérea? Sobre todo porque trae un historial de opacidad y de dilapidar recursos supuestamente para ayudar a “los trabajadores”, porque ¿cuál es la necesidad de cobrar de los recursos recuperados su sueldo?, ¿ese salario no lo puede devengar el IFECOM?

Sé que son las reglas del juego, y que nadie está obligado a “regalar” su trabajo, pero soy muy sincera, y creo que no ayuda en nada morderle a los trabajadores el poco dinero que se ha podido conseguir, porque además, cuando se llegue a dispersar este no será el 100 por ciento que les adeudan, lo más seguro es que sea hasta donde alcance el dinero y -lo digo con conocimiento de causa- no hay dinero con el que se te pueda regresar tu vida.

Los trabajadores no están ahí por decisión propia. No solamente acabaron con su fuente de ingresos, sino que acabaron con vidas enteras, familias que ante este tipo de adversidades truenan como ejotes, y sobre todo acaban con tu patrimonio. Sé que muchos tuvieron que vender lo que tenían para poder subsistir: casas, automóviles, muebles.

Entiendo perfectamente la molestia que sienten los trabajadores de Interjet, y su premura por cobrar, antes de que ese dinero se siga yendo a la cuenta del síndico.

Por otro lado, la familia Del Valle lo único que ha hecho en fechas recientes, ha sido “re subir” a sus redes fotografías y videos de la conferencia de prensa -muy cutre, por cierto- que dieron en enero, donde aseguran, como desde hace tres años, que “ya casi merito” está por reiniciar operaciones Interjet. Ahora lo que me encantaría saber, y ojalá la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) junto con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones actualicen la información, es qué concesiones de aerolíneas están vigentes, y cuáles no.

Ya que la página de la AFAC “Concesiones del Transporte Aéreo Regular” está actualizada al 28 de septiembre del 2022, donde todavía está vigente Transportes Aeromar, pero gracias al despacho que lleva a cabo las gestiones de dicha aerolínea, sabemos es que ya no cuentan con la concesión. ¿Será lo mismo para Interjet? En ese caso, cualquier declaración sobre el regreso a volar por parte de los Del Valle sería pura faramalla. De ahí la importancia de que la autoridad actualice ese dato; es información importante que debe ser pública y cierta.

Mientras, desde este espacio, mando toda mi solidaridad con los trabajadores de Interjet. Ojalá se unan todos para exigir lo que les corresponde, que no es ninguna dádiva, es por ley, y existe un mandato judicial que así lo ordena.