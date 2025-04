Está claro que la reunión del Consejo Nacional de Morena , el domingo 4 de mayo no será un picnic, ni tampoco un día de fiesta, más bien se trata de un ajuste de tuercas, un momento para que se lea la cartilla a los militantes de ese partido y que sepan que entienden ahora, o ya no van a entender.

El mensaje lo darán Alfonso Durazo, en su carácter de presidente del Consejo Político Nacional y Luisa María Alcalde en su carácter de presidenta del comité nacional morenista, sin embargo todo esto tiene una remitente, sus apellidos son Sheinbaum Pardo y su nombre es Claudia.

Se trata de la presidenta de la república, cabeza del Movimiento de Regeneración Nacional, y quien además ostenta el bastón de mando que le entregó en sus manos él ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La base del mensaje es que quienes no han entendido hasta ahora tendrán que entender el mensaje el domingo, asumir la realidad y la instrucción, o hacerse la idea de qué la próxima situación electoral estará fuera de su alcance.

La presidenta ha dicho varias veces para quien lo quiera ver, escuchar y asumir que ella es partidaria de regresar a la base de volver a la filosofía de Morena. Es decir, no mentir, no robar, no traicionar; también implica esta frase poderosa de qué por el bien de todos primero los pobres y esto tiene implicaciones fuertes, porque les está pidiendo a sus correligionarios que prediquen con el ejemplo y no hagan las cosas que han venido criticando.

Esto quiere decir, no hacer actos anticipados de campaña, no promover su imagen antes de tiempo para tomar ventaja en la lógica de una contienda interna; esto significa no enriquecerse, y no tratar de sacar ventaja de los cargos de gobierno o de los programas de desarrollo social, y parece que a muchos de los que quieren ser candidatos, esto les cuesta trabajo.

Otro de los indicios de lo que se viene es que la presidenta habla de qué si Morena vuelve a las bases, podrá comenzar a prescindir de los advenedizos, y esto se enmarca también en el entorno de los aliados, porque su partido en función de estas coaliciones ha postulado a perfiles que no trae perspectiva serían impresentables como parte de la 4T y hablo de panistas de priistas que han decidido acercarse al movimiento de transformación, entendiendo que sus anteriores partidos simplemente ya no tienen una perspectiva de triunfo.

Y el detalle es que ninguno de ellos se ha redimido o abjurado de la filosofía que anteriormente profesó y no asumen como propia la lógica de hacer política a ras de suelo o la idea de trabajar a favor de los más pobres.

Vamos incluso son quienes al interior del movimiento, critican y cuestionan las decisiones que se han tomado, ya no, ya no hablemos de la reforma del poder judicial no hablemos de las propuestas de reforma a la ley de telecomunicaciones o a distintos tópicos que la presidenta ha promovido como la negativa al nepotismo o la visión de retornar la Constitución a su texto original, en lo que toca al sufragio efectivo y la no reelección.

Son el enemigo en casa y en Morena lo saben, y lo peor es que muchos de ellos sienten que tienen mano en los procesos internos, por padrinazgos o por supuesta mejor proyección y se asumen casi casi como candidatos, si realmente tener ni la trayectoria, ni el trabajo político, ni mucho menos la pertenencia para siquiera merecerlo.

Conversé el día de ayer con uno de los protagonistas, en este caso, el presidente del Consejo Político Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, él me dijo con claridad que la lógica de este consejo será marcar líneas, será definir tiempos, será establecer normas de comportamiento, pero más importante aún será una dosis muy fuerte de ubicación para todos los que ostentan actualmente un cargo y para los que quieren competir en las elecciones del 2027.

En palabras del gobernador de Sonora, se trata de cambiar la lógica de volver al territorio y dejar el escritorio de dejar la política rastrera y el mitote, para hacer política de altura de esa que beneficia al pueblo, de esa que construye que ofrece beneficios al ciudadano de a pie.

Alfonso Durazo, como ya se dijo en este espacio, fue ratificado como presidente del Consejo Político Nacional de Morena hasta el año 2027, justo cuando concluya el proceso electoral por el que se elegirá a 16 gobernadores y a 300 diputados federales y un sin número de alcaldes y diputados locales; el dirigente morenista tiene junto a la presidenta del partido, una misión compleja por delante, es decir, el encargo, es poner orden, calmar las ansias de que ya se asumen como gobernadores o alcaldes, y hacerles ver que es posible que no lleguen, porque el movimiento tiene otra visión.

No va a ser sencillo, pero habrá que asumir que si la presidenta no quiere advenedizos, no quiere traidores, no quiere errores, no quiere caprichos, ni berrinches y además quiere regresar a la base, habrá muchas sorpresas tanto en las reglas, como en quienes se benefician directamente de ellas, a la hora de definir las tan ansiadas, candidaturas.

Alfonso Durazo en particular, pero también Luisa María Alcalde, tiene una misión monumental por delante o apaciguan las ansias de los morenistas o comienzan a ver como el movimiento de regeneración se les va de las manos.

Correspondencia a demiandu1@me.com | En X @Demiandu #SonoraPower