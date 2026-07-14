Hay frases que nacen en la calle, entre vecinos, mientras alguien avisa que una pipa acaba de llegar. Una de ellas dice: “¡Aguas, ahí viene Contreras!”

Más que una consigna, es el reflejo de una realidad que miles de familias conocen demasiado bien ya que, cuando el agua falta, la rutina cambia por completo. Hay que levantarse antes de que amanezca, hacer filas con cubetas, administrar cada litro y posponer lo cotidiano para atender lo urgente.

Eso obliga a preguntarnos ¿en qué momento nos acostumbramos a que algo tan esencial dependiera de esperar una pipa?

Llevar agua es una respuesta necesaria cuando la necesidad no puede esperar. Nadie puede decirle a una familia que tenga paciencia cuando no tiene con qué cocinar, bañarse o limpiar su hogar. En esos momentos, la prioridad es estar presentes y ayudar.

También sería un error pensar que ese es el destino que debemos aceptar. Las pipas alivian la emergencia, no sustituyen las soluciones de fondo. La verdadera tarea consiste en construir un futuro donde abrir una llave sea lo normal y no un motivo de incertidumbre.

Recorrer las calles deja muchas enseñanzas. La gente no pide privilegios; pide que las autoridades cumplan con lo mínimo de responsabilidad al garantizar que los servicios funcionen. Se requieren autoridades que escuchen y personas dispuestas a involucrarse cuando las cosas se complican.

Quizá por eso aquella expresión, “¡Aguas, ahí viene Contreras!”, ha comenzado a escucharse con naturalidad, porque anuncia que decidimos hacer equipo y no quedarnos de brazos cruzados, frente a la crisis, mientras otros esperaban.

Las comunidades no cambian únicamente con grandes proyectos. También cambian cuando existe la voluntad de atender los problemas reales, de mirar a los vecinos de frente y entender que la política, cuando tiene sentido, empieza donde termina la indiferencia.

El agua no debería ser motivo de angustia para ninguna familia. Mientras ese día llega, cada esfuerzo para aliviar esa necesidad vale la pena. No porque resuelva todo, sino porque recuerda una verdad que nunca deberíamos perder de vista: el servicio público encuentra su razón de ser cuando se convierte, antes que nada, en un acto de humanidad.