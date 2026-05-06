Vivimos tiempos de cambio, de eso no queda la menor duda. Nuestro país, por ejemplo, ha sabido acoplarse a los cambios tecnológicos que un mundo globalizado pone en escena. Con esa premisa, demostramos que, a lo largo de este periodo de la transformación, hemos ganado mucho terreno en elementos asociados a la innovación. De hecho, las metas que se trazó la mandataria comienzan a abrir espacios y frentes para penetrar en otras latitudes que nos ayuden a optimizar no solo los tiempos, sino la propia labor que desempeñamos a diario. Lo más importante de todo, ahora que el gobierno está decidido a dar un giro total, es que se están materializando resultados tangibles de los que la sociedad puede echar mano para guiar sus actividades cotidianas. Eso, en buena medida, se verá reflejado con la firma de cuatro decretos que signó Claudia Sheinbaum hace un par de días desde el Museo Nacional de Antropología, que fue el telón de fondo de esta importantísima noticia.

El principal objetivo, además de dejar constancia del enorme trabajo que realiza el gobierno de Claudia Sheinbaum, es adentrarnos a otro universo para poner fin a los trámites burocráticos que, en muchas ocasiones, resultaban tediosos y tardíos. Siendo que las cosas cambiarán, con mucha más precisión, tendremos nuevos e innovadores mecanismos que facilitarán los servicios en las instituciones del Estado. A la par de todo ello, de ese buen manejo que le ha dado la mandataria a la economía, será que todo esto coadyuvará para que exista más inyección de capitales para multiplicar las inversiones. Optar por ello, desde luego, es una de las medidas más inteligentes del gobierno de la Cuarta Transformación. Recordemos que, como tal, México ha ido alcanzando cifras récord en inversiones extranjeras. Así lo anticipó la propia mandataria desde que tomó protesta, básicamente con metas bien establecidas que, a la postre, se han convertido en soportes o pilares para el desarrollo del que hablamos.

La posibilidad de competir con otras naciones ha quedado clara; siempre será posible cuando estableces mecanismos que son aplicados para optimizar su elaboración. Hablamos, naturalmente, de la tecnología y la innovación, que para Claudia es y seguirá siendo una de las principales prioridades. Desde luego que fueron instrumentos que se evaluaron para su impacto y su operatividad. Está muy claro que su viabilidad, así como su eficiencia, nos ayudará a agilizar y, por ende, se generarán más empleos, que es otra de las grandes noticias del anuncio que realizó Sheinbaum en compañía de su principal columna vertebral.

Y ahora que se logrará reducir los tiempos y eficientar los trámites burocráticos, sin duda, vemos con claridad que se han resuelto las demandas de la ciudadanía. Una gestión, por ejemplo, tendrá un plazo de 90 días para resolverse. En lo inmediato, por ejemplo, esto también facilitará que las empresas no encuentren obstáculos ni barreras para aterrizar las inversiones. Es algo así como una respuesta inmediata que se puede ver como una garantía. Es, simple y sencillamente, un mecanismo indispensable para generar condiciones óptimas para el desarrollo de nuestro país. Estamos hablando de que se trabajará bajo menos presión y un entorno más propicio. Pongamos como muestra al sector eléctrico. Para tal efecto, se aplicarán medidas que den facilidades, por supuesto. Hablamos de permisos para construir infraestructura para la operación de centrales eléctricas. Todo eso estará sujeto a lineamientos más accesibles.

Qué bueno que el gobierno tuvo una iniciativa como esta. Es, de forma más simple, el preludio de cosas importantes que vienen en puerta, mayormente para fortalecer nuestra estructura económica que, siendo posible, sigue consolidándose como una de las mejores del mundo, sobre todo ahora que trabajamos a la par de mecanismos tecnológicos y herramientas que ayudan a facilitar la puesta en marcha de infraestructura en distintas materias. Por eso el ambiente en el Museo de Antropología fue de efervescencia. Sheinbaum, en compañía de su gabinete, puso en operaciones estas acciones de las que nos sentimos orgullosos porque nos ponen como una nación en despegue y en avanzada. De ese modo, destacaron esos anuncios en los que la presidenta se afianza en su gestión, máxime cuando solo requieres voluntad y deseos de que México se ponga a la par de muchas potencias. Eso se lo reconoceremos siempre a Sheinbaum, una mujer de principios y convicciones firmes.