Las mujeres, desde organizaciones activistas y la autonomía, nos hemos autoconvocado a construir el Primer Proyecto de Nación Feminista 24-30, un Plan transversal redactado por mujeres, para las mujeres y con todas las mujeres, desde una postura anti patriarcal, anti racista, anti neoliberal, incluyente y abierto.

La utopía es urgente: nunca ha existido un plan o proyecto hecho por las mujeres desde nuestra ciudadanía mientras que los proyectos reservan un apartado para la igualdad y los derechos humanos, nosotras planteamos que todas las áreas estratégicas impactan a las mujeres y deben incluir perspectiva de género: desde seguridad hasta desarrollo económico, desde justicia hasta energía, desde medio ambiente hasta minería.

Más de 58 organizaciones feministas que representan a cerca de 10 mil mujeres del país llaman a candidatas y candidatos a la Presidencia a comprometerse, suscribir y cumplir con el Proyecto de Nación Feminista que se han dado a la tarea de redactar una Agenda Feminista que exige la Reforma Judicial Feminista, el aborto legal, el Sistema Nacional de Cuidados con un programa social de ingreso universal para mujeres que se dedican a cuidar, menstruación digna y gratuita, Reforma fiscal feminista, Reforma Indígena, Reforma Jornalera y homologación del tipo penal del feminicidio, entre otras.

Mediante 16 asambleas regionales que comienzan en agosto y septiembre se busca recopilar propuestas de todas las mujeres, madres, campesinas, obreras, enfermeras, maestras, activistas y colectivas para exigir que no haya un sexenio más sin atender a las mujeres y sin frenar la violencia que les aniquila. Si bien, existen avances como la paridad de género, la impunidad continúa siendo una constante y mientras una de nosotras no vuelva a casa cada día, no estaremos en condiciones dignas de vida.

Este martes 25, colectivas feministas de todo el país presentamos la Convocatoria a construir la Agenda Feminista 2024-2430 - el primer Proyecto de Nación Feminista, donde se elevó un llamado a todas las mujeres del país a participar, física o virtualmente, en la redacción de este documento histórico con el que se demanda a las y los aspirantes a la presidencia de la República, escuchar, recibir y comprometerse con el Proyecto de Nación Feminista 2024 que contempla un diagnóstico de las condiciones de vida de las mujeres del país y reformas legales y políticas públicas para atender los problemas y las causas de la violencia que a diario viven las mujeres en México. El link de registro se encuentra abierto.

En ese sentido, los puntos que contempla hasta el momento la agenda feminista son:

- Reformas para un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca el valor económico de los cuidados y brinde un ingreso universal a las mujeres que se dedican a cuidar

- Reforma Judicial Feminista para combatir la impunidad, ya que en casos de feminicidio menos del 10% de casos llevados ante un juez logran llegar a sentencia, el promedio de tiempo en un litigio asciende los 8 años y en los casos de violencia vicaria, el poder judicial se convierte en un elemento de violencia institucional al juzgar con misoginia, estereotipos y machismo

- Reforma migrante para mujeres e infancias que reconozca la vulnerabilidad adicional y que les permita acceder a todos los beneficios sociales durante su paso por el país

- Reforma sobre las infancias, adopciones y Sistema de Familia DIF que homologue los criterios de adopciones, combatiendo la trata de personas en su modalidad de adopción ilegal

- Reforma contra la mercantilización de nuestros cuerpos que reconozca la maternidad subrogada como un delito

- Reforma fiscal con perspectiva de género que elimine impuestos establecidos a productos de uso femenino, mejor conocido como “pink tax” así como que imponga tasas de tributación menores para todas las trabajadoras que ganan salarios mínimos o por debajo del umbral promedio

-Reforma de contención frente al sistema prostituyente: En 2020 se identificaron 3,986 víctimas de trata de personas, de las cuales el 74% son mujeres, cuyo acceso a la justicia, privacidad de la identidad y programas sociales para la salida de la prostitución han quedado en manos de organizaciones sociales.

- Justicia climática.- Reconocimiento a los derechos de los ecosistemas contra el extractivismo y la explotación de las selvas, bosques, campos y tierras.

- Reforma del Campo para que las Jornaleras puedan acceder a la propiedad y detener las jornadas de explotación que rebasan las 14 horas al día de trabajo, implementar escuelas en los campos para hijas e hijos de jornaleras que desde temprana edad comienzan a trabajar así como implementar políticas de verificación y visitas a los campos por parte de las autoridades para brindarles seguridad ya que las jornaleras son reclutadas por grupos del crimen organizado para desempeñar trabajos forzados.

- Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país.

- Menstruación gratuita para todas las niñas a través de la entrega de productos de gestión menstrual en las escuelas de educación básica, media y superior.

- Reforma para la democracia digital feminista, que consiste en que las iniciativas ciudadanas puedan ser admitidas de forma digital, firmadas de forma digital y albergadas en los espacios digitales del Congreso de la Unión, colocando en la ley el reconocimiento del porcentaje proporcional en caso de iniciativas feministas, acotando el 3% que exige la ley sobre el padrón al 3% únicamente sobre el padrón de las mujeres.

- Reforma indígena y afro que reconozca a México como un país pluricultural, con las diversas formas de organización social y política de las comunidades, ascendencias y descendencias.

- Ley Monzón Nacional para que los padres que han cometido feminicidio pierdan la patria potestad de los menores que hayan procreado con las víctimas de este delito.

- Ley Camila Nacional para que la Ley General de Salud reconozca el derecho a la lactancia materna como un derecho imprescindible que impida la separación forzada de madre-hijos durante la primera infancia.

Entre otras

Acompañadas de una veintena de activistas y líderes de colectivas, se suma a esta iniciativa la Convocatoria al Primer Parlamento de Maternidades, Infancias y Cuidados enfocado a robustecer con propuestas nacidas desde las mujeres de todo el país, la Ley General para el Sistema Nacional de Cuidados que se encuentra congelada en el Congreso de la Unión.

Este parlamento tendrá lugar en el Senado de la República, con la organización de las colectivas Ley Sabina, Ley Camila, Coordinadora de Alianzas por Maternidades e Infancias en Latinoamérica, Defensoría Popular Feminista, Unión de Madres Protectoras, mientras que en la construcción de la agenda se han sumado ya el Colectivo de “UNIDAS POR UNA SONRISA”, Back Home A.C., Aborto Legal EdoMex, Maternidad Violeta, Colectivo de “MADRES CUIDADORAS S.L.P., Aúna, Mamá Godín SAS de CV, Mujeres para Mujeres Nos/Otras, Mucha Madre Coatlicue Tonanzin, Artistas legales, Enfermeras Unidas por la paz, Feminismo de paz, Deudores Ags, Deconstrucción Violeta, CESODI y otras agrupaciones de mujeres de todo el país. Las mujeres podrán participar en el Parlamento de Maternidades, Infancias y Cuidados enviando un video explicando cómo sería el México en que quisieran vivir, acompañado de una o varias propuestas que creen que podría acercarnos a ese país ideal para nosotras y nuestras hijas al mail agendafeminista24@gmail.com.

El Parlamento se integrará con propuestas encaminadas hacia mejorar las condiciones de las mujeres para maternar, de los cuidados hacia niñas, niños y adolescentes así como hacia cualquier materia que impacte en los cuidados, actividad que realizan preponderantemente las mujeres en un 98% y que, según el INEGI, mantiene a 21.5 millones de mujeres sin poder acceder al mercado laboral y 17 millones de mujeres impedidas a buscar trabajo debido a que deben de quedarse en casa a cuidar.

Mientras tanto, las primeras asambleas regionales feministas #NoSinNosotras tendrán lugar en Querétaro- Región Bajío los días 11 y 12 de agosto, en Tijuana- Región Norte los días 25 y 26 de agosto, en Michoacán - Región Pacífico 18 y 19 de agosto y su acceso es abierto a todas las mujeres.

Hasta que la dignidad se haga costumbre, nuestro llamado es a la unión y participación.