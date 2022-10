“Cause sometimes I look in her eyes

And that's where I find a glimpse of us

And I try to fall for her touch

But I'm thinking of the way it was

Said I'm fine and said I moved on

I'm only here passing time in her arms

Hoping I'll find

A glimpse of us

(Porque a veces la miro a los ojos

Y ahí es donde encuentro un vistazo de nosotros

Y trato de enamorarme de su toque

Pero estoy pensando en la forma en que fue

Dije que estoy bien y dije que seguí adelante

Solo estoy aquí pasando el tiempo en sus brazos

esperando encontrar

Un vistazo de nosotros)”

JOJI