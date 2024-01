Y Andrés, y también, aunque en menor medida la propia Claudia Sheinbaum , ¡se quedaron sin su ‘fiscal carnal’!, seguramente les habrá dolido el triunfo de la razón.

Lo ocurrido ayer en el Congreso de la Ciudad de México tiene varias lecturas, pero sin duda, la interpretación más importante que es menester otorgarle y así debe quedar registrada., es como un enorme triunfo de la democracia en nuestro país, sin menoscabo de destacar la valentía de los diputados de oposición que resistieron estoicos presiones, amenazas, atentados, chantajes, extorsiones, y toda clase de intimidaciones., hasta millonarias ofertas para votar a favor el dictamen que proponía la ratificación de la fiscal general de Justicia de la capital del país, la muy polémica y siniestra funcionaria, Ernestina Godoy Ramos.

Con 41 votos a favor, 25 votos en contra y 0 abstenciones, la ratificación de Ernestina Godoy fue rechazada al no alcanzar la mayoría calificada en el congreso local, pese al voto a favor de dos diputadas priistas: Mónica Fernández y Wesly Chantal.

De tal manera que este martes 9 de enero será el último día de Ernestina Godoy como fiscal de la CDMX tras concluir su periodo de cuatro para el que fue designada en 2020. Y con ello se termina el sueño de la morenista por quedarse otros cuatro años en el cargo. (SDP Noticias 8/01/24).

En 2020, Godoy Ramos fue ungida como la primera fiscal general de justicia de la capital del país, por un periodo de cuatro años (2020 a 2024), habiendo obtenido 60 votos a favor y 1 en contra.

En aquel momento, la elección fue muy lógica ya que la abogada (plagiaria) ha sido por mucho tiempo gente de confianza de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, forma parte de los cuadros de primer nivel de Morena en la capital y tiene el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. No por nada se tomaron la molestia de modificar el artículo 44 de la joven constitución local para que pudiera contender sin problema, es decir, reformaron la constitución capitalina para cambiar los requisitos que le impedían ser electa, haciendo nacer la nombrada por la oposición en el congreso local como ‘Ley Godoy’, en 2019.

Godoy Ramos tendría el delicado encargo de planear en un año la transición de la procuraduría a fiscalía, con el apoyo del Comité Técnico para la Transición de la Procuraduría a la Fiscalía General. Se esperaba entonces que el cambio de procuraduría a fiscalía implicaría autonomía, y que no sólo quedara en el cambio de título y de nombre en la ley. Ingenuamente, se pretendía existiera una transformación real de imagen, procedimientos y estructura, en beneficio de la gente, pero no fue así.

La fiscal que pretendía ser ratificada en el encargo se convirtió en el instrumento de López Obrador y Claudia Sheinbaum para espiar y perseguir opositores. De hecho, ha sido nombrada “fiscal carnal”, por su cercanía a Morena, partido que encabeza el gobierno de la Ciudad de México.

Ernestina ha sido considerada “la mejor fiscal del país”, por Sheinbaum, quien ha defendido su labor, pero su actuación al frente de la fiscalía estuvo llena de claroscuros, más oscuros que claros, por cierto.

En su cuestionada actuación pesan algunos casos en particular, como la falta de acciones en contra de los responsables del desplome de la Línea 12; el encarcelamiento de Alejandra Cuevas por el delito inexistente de no cuidar bien al cuñado del fiscal Alejandro Gertz Manero; la revictimización de mujeres; su injerencia en el caso Yasmín Esquivel; y el espionaje telefónico que develó en días pasados The New York Times, solo por mencionar algunos.

Línea 12

Es de recordar que a raíz del desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, ocurrido la noche del 3 de mayo de 2021, en el que murieron 26 personas y casi un centenar resultaron heridas, la fiscal Ernestina Godoy recibió críticas al no incluir entre los funcionarios bajo investigación a la directora del Metro en funciones al momento del incidente, Florencia Serranía, e incluso ni siquiera fue llamada a declarar ante el Ministerio Público.

Un grupo de víctimas, así como el abogado Teófilo Benítez –representante legal de afectados que no han aceptado un acuerdo reparatorio– y legisladores del PAN en el congreso capitalino, han reclamado a la fiscal el supuesto encubrimiento de la responsabilidad de la ex jefa del gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum.

El caso Gertz Manero y Alejandra Cuevas

La fiscal fue cuestionada luego de la liberación de Alejandra Cuevas, quien estuvo encarcelada durante 528 días en prisión preventiva acusada de homicidio, hasta que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los ministros ordenaron su liberación inmediata el 28 de marzo de 2022.

Cuevas y su madre, Laura Morán Servín, fueron denunciadas en 2015 por Alejandro Gertz Manero, por el supuesto homicidio “por falta de cuidados” de su hermano Federico Gertz Manero.

No obstante, las denuncias fueron desestimadas por la entonces Procuraduría General de Justicia (ahora fiscalía) de la CDMX hasta 2019, cuando el denunciante se convirtió en fiscal general de la república y Godoy asumió como procuradora capitalina.

“Ni el fiscal (Gertz Manero) sería capaz de pedirme una cosa así ni yo estaría dispuesta a hacer un favor de esa manera donde se pudiera llegar a torcer la ley”, dijo en ese momento.

Pero Alejandra Cuevas, se ha encargado de recordar a todos las atrocidades cometidas en su contra. Ayer escribió en X (antes Twitter):

Protestas contra la FGJCDMX por revictimización

Colectivos feministas y mujeres se manifestaron frente al búnker al señalar a la fiscalía capitalina y su titular, Ernestina Godoy, de revictimizar a dos adolescentes que denunciaron haber sido agredidas por policías de la ciudad.

Uno de los casos se trató de una joven de 17 años, quien denunció haber sido violada por cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Azcapotzalco, la madrugada del 3 de agosto de 2019. El testimonio de esta víctima, menor de edad, fue filtrado a medios de comunicación, así como su nombre y otros datos personales.

Godoy reveló, tras darse a conocer la denuncia, que no había ningún policía imputado ya que la adolescente no se había presentado para identificar a los agresores. “No vamos a fabricar culpables. Si no hay una imputación no hay razón para que lo separen de sus cargos”, dijo la fiscal.

También la fiscalía fue señalada por el caso Ingrid Escamilla, joven de 25 años asesinada por su pareja en Gustavo A. Madero el 8 de febrero de 2020. Imágenes del cuerpo de la víctima, quien sufrió violencia extrema, fueron filtradas por elementos de la dependencia a medios de comunicación y fueron publicadas en la portada de los diarios La Prensa y Metro.

Ese 14 de febrero cientos de mujeres realizaron una marcha para exigir justicia, no solo contra el feminicida, también contra los medios de comunicación y los funcionarios responsables de la filtración y exposición del cuerpo de la joven.

Yasmín Esquivel

Ernestina Godoy fue señalada de actuar con fines políticos después de que El Universal publicara parte de la carpeta de investigación por el presunto plagio realizado por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, en su tesis de licenciatura en la UNAM.

La dependencia de justicia resolvía que la ministra –considerada afín al presidente Andrés Manuel López Obrador y entonces candidata para presidir la Corte– no había cometido plagio, e incluso, era considerada como víctima en el expediente CIEC/ACI/UI-2C/D/00647/12-2022.

La investigación fue abierta a petición de la propia Esquivel, pese a tratarse de un delito que se investiga a nivel federal y no local, además de haber prescrito.

Espionaje

Godoy ha recibido recientemente críticas tras la publicación de un reportaje de The New York Times en el que se revela que la fiscalía exigió a Telcel entregar datos de los números de políticos opositores de Morena.

La FGJCDMX solicitó registros telefónicos, mensajes de texto y datos de ubicación políticos entre los que están Santiago Taboada, aspirante a la jefatura de gobierno por la alianza PAN-PRI-PRD y la senadora Lilly Téllez, del PAN, así como Higinio Martínez y Horacio Duarte, políticos de Morena que dirigieron la campaña de Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México.

De acuerdo con The New York Times, Telcel reconoció en un documento judicial haber entregado los registros, no obstante, la fiscal rechazó la información del reportaje.

Entre los asuntos que se le puede atribuir como favorables, estaría la disminución en el índice de delitos de alto impacto en la capital del país, pero los datos fueron proporcionados por ella misma en su tercer informe de gobierno, así que será interesante escuchar sus datos en su informe de hoy, que será el cuarto y último.

Obviamente, tratándose la ratificación de un tema de suma importancia por lo que significaba para la oposición dar un golpe de autoridad y deshacerse de una funcionaria que eligió obedecer a sus jefes y no a la justicia, las redes sociales han estado plagadas de celebraciones. Y alguien que se sumó a esta euforia fue la precandidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez , quien escribió en la plataforma X:

