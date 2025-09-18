El senador Adán Augusto López es un individuo impresentable por donde se le mire. No contento con protagonizar hoy uno de los mayores escándalos políticos recientes, ha sido en el pasado un sujeto que ha contravenido la ley a diestra y siniestra.

Debe recordársele por distintos motivos. Uno de ellos fue su violación sistemática de la ley electoral durante su precampaña presidencial. No solamente fue la “corcholata” que más recursos gastó en su promoción personal, sino que se trató de dinero que no fue reportado ante el INE, lo que ha dado lugar a innumerables especulaciones a torno al origen del mismo.

Fue también el legislador que operó, mediante prácticas deleznables propias de las mafias, la captura de la voluntad de los senadores Yunes para que apoyasen la reforma judicial, en una mezquina traición al partido que les postuló, y sobre todo, al pueblo veracruzano.

López también ha sido señalado por operar ilegalmente el financiamiento de la precampaña de Andrea Chávez a la gobernatura de Chihuahua; con aquellas unidades móviles que promovían ilegalmente el rostro de la senadora, en una abierta, deliberada y vulgar contravención de la ley electoral.

Y como colofón, el impresentable legislador de Morena es el padre político de Bermúdez Requena, señalado por ser el líder (sí, el líder) de una banda criminal ligada al Cártel Jalisco.

El expresidente AMLO, por su parte, decidió llamarle para ser el titular de Gobernación, a pesar de las consabidas operaciones lideradas por el exsecretario de Seguridad de Tabasco bajo el gobierno de López Hernández en esa entidad. ¿Complicidad? El lector tendrá su opinión.

En medio del escándalo, la presidenta Sheinbaum, Omar García Harfuch, Alejandro Gertz Manero y el resto de los conspicuos morenistas se empecinan en proteger al sujeto contra cualquier señalamiento.

Se trata, a todas luces, de una operación de Estado dirigida a cubrir a López, y así lavar la sucia cara del partido hegemónico, y de paso, la del residente de Palenque, cuya “hermandad” con su paisano tabasqueño es bien conocida.