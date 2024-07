De su muerte, de su inminente desaparición todavía no, aun tiene dos pequeños pulmones en la república y algunos priistas que aún piensan que este partido puede reestructurarse, erigirse para surgir y seguir desangrando al país…

Diversos y muy cuestionables personajes al interior del PRI, han expresado su rechazo ante la eventual reelección de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito. Algunos desmemoriados y con profunda indignación han presentado su renuncia al partido. No recuerdan que el pésimo prestigio de sus nombres y transas colaboraron para su hundimiento; otros más, han pronosticado el declive del Partido Revolucionario Institucional en un futuro no muy lejano. ¿Pronóstico no muy lejano? El PRI está a punto de desaparecer…

El declive inició de manera abrupta e inesperada desde el 2018… El PRI está prácticamente sepultado, algunos viejos priistas quieren desenterrarlo para poder reformarlo, a pesar de que toneladas de fango lo cubren, capas gruesas que se han solidificado y que se han superpuesto con los años, gracias a los abusos y mentiras de sus integrantes; y al cinismo y ambición sin límites de la gran mayoría de los priistas que jamás pronosticaron, que nunca imaginaron que perderían algún día todo el poder, que el pueblo mexicano despertaría y los despojaría de todo; el pueblo con sus “conciencias revolucionadas” les dieron el empujón al precipicio.

Los cambios a los estatutos del partido que permiten al ex gobernador de Campeche reelegirse, acción que ha sido rechazada por algunos “prestigiados” personajes como Labastida, Beltrones y Dulce María Sauri entre otros; mismos que Alito descalificó al referirse a ellos como una “bola de cínicos”. Increíble que un insolente y corrupto señale con esos adjetivos a sus compañeros de partido, ahora convertidos en sus contrincantes.

Las instalaciones del PRI se han convertido en un campo de batalla. Todos contra todos… esquizofrénicos, desesperados, acusándose unos a otros; por sus rostros corre el sudor de la derrota y corrupción. Algunas gotas se estancan en las facciones frustradas de algunos ya de edad; por el de Alito corren con facilidad por su piel restirada por la “eterna” juventud, los años no pasan por él, “Alito Grey”…

“¡Cínicos!”, dice Alejandro Moreno con su voz y tono altanero, viendo a los que aún lo apoyan por esas delgadas ranuras que tiene por ojos por la tirantez.

En esta batalla todos los priistas, han olvidado el saqueo…

Alito Moreno, el presidente del PRI no recuerda que fue denunciado por diversos delitos: Por el desvío de recursos públicos por un monto de 4 mil millones de pesos cuando fungió como gobernador de Campeche. En la denuncia que se presentó a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR se enlistan probables actos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales y corrupción.

Corrupción, el sello del Partido Revolucionario Institucional desde sus inicios…

Los cambios hechos a los estatutos del PRI permiten que Alejandro Moreno se reelija; causando el enojo e indignación del honrado ex candidato presidencial Francisco Labastida y del ex gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones, además del de Dulce María Sauri, ex gobernadora interina de Yucatán. Personajes que tienen un negro historial, y siguen como si nada…

El ex secretario de gobernación Osorio Chong, y quien fuese gobernador del estado de Hidalgo, fue de los primeros en manifestar su desacuerdo por la reelección de Alejandro Moreno. Trató de impedirlo a pesar de estar en el recinto con bajo perfil.

Osorio Chong sigue activo, sin consecuencia alguna por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; ¿ignorancia o complicidad? Frialdad y valemadrismo eso sí. ¿Qué sabrá Osorio de lo que realmente pasó con los estudiantes? Como ex secretario de Gobernación debe saberlo todo.

Alito tierno alias, tal vez así lo llamaba su mamacita cuando era niño, cuando aún tenía la piel tersa y sonrosada en su rostro, se lamenta: “Me han difamado y me han calumniado todos los días. Sus ojos rasgados, no por origen asiático, sino debido al constante estiramiento por las cirugías plásticas a las que se ha sometido, apenas le permiten ver a su audiencia; a aquellos que aún los siguen, ¿a cambio de qué? Alito, que tal vez aún conserva su alma infantil quiere mantener eternamente esa piel tersa, sus facciones cada vez son más plásticas. Su rostro carece de expresión, solo sus gritos desesperados y autoritarios son los que no han cambiado. Y sus cejas bien delineadas, negras, esas sí tienen cierta movilidad. El hombre fuerte, el que porta esa camisa de tono sangre con su alias bordado en blanco se cree invencible; cuando estalla, su corazón bombea, las venas se engrosan, sobresalen y ese flujo de furia enrojece su cara, la amorata.

“Atacan a su dirigente y lastiman al PRI quienes en el pasado tuvieron la responsabilidad de dirigir al partido y hoy lo critican y ofenden”, declaró Moreno. Por ello, Alito sostuvo que serán sometidos a un “proceso de expulsión además de ser exhibidos todos los días”. ¿Qué no debería ser él también expulsado y ser investigado para ser juzgado? Por ese enriquecimiento, por las múltiples propiedades que posee, entre ellas, la mansión que tiene en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo en Campeche, donde se encontraron, cuando fue cateada, una serie de excentricidades. El fiscal de Campeche, Renato Sales calificó entonces, la residencia de Moreno, como un hotel de lujo, con alberca, obras de arte, bar y boliche.

Mientras los priistas luchan para que el partido reviva, estando ya en la últimas, millones de mexicanos que votamos por el cambio nos congratulamos al ver ese partido abusivo y depredador, desintegrarse, hacerse añicos para pronto desaparecer…

El diputado Rubén Moreira, otro distinguidísimo personaje con un pasado cuestionable, uno de los herederos del estado de Coahuila, después de haber sido gobernado por su hermano, se dice es la mano derecha de Alejandro Moreno, mano adicta a lo ajeno…

Varios priistas están apoyando la reelección para el jovenazo líder Alito. Bajo su mando, el Partido Revolucionario Institucional está desahuciado, dicen sus indignados contrincantes. Un partido que en un corto plazo desaparecerá y más con los desacuerdos, las riñas que se suscitan dentro del recinto aunado a las inútiles declaraciones de algunos que consideran que por su “prestigio límpido” este partido moribundo no los merece; otros, amenazados con ser expulsados por el dirigente.

Labastida, el fracasado ex candidato presidencial y Zedillo el ex presidente de la república, fueron acusados por presunta financiación del PRI. Los dirigentes de entonces endosaron al ex candidato presidencial Labastida, la culpa de la histórica multa de 100 millones de dólares, impuesta por la financiación ilegal de su campaña en las presidenciales del año 2000.

Mientras, el manos limpias Labastida calificó de “cucaracha” a Moreno, y sostuvo que éste ha sido el peor presidente que ha tenido el PRI en toda su historia, ya que logró el control del partido a través de “métodos corruptos”. Un corrupto señalando a otro.

“Es un individuo que no tiene ningún valor”, dijo Labastida. “Ya que al día siguiente de la derrota electoral se tuvo que haberse ido del partido”, sin embargo, reiteró que Moreno es un sujeto que no conoce la vergüenza, ya que “no tiene ninguna verticalidad ni autoridad moral”. No creo que Labastida y ninguno de los que están en esta batalla inútil para rescatar al partido, conozcan lo que es la vergüenza.

No me viene a la mente algún priista honesto. Ninguno. Pero Labastida se da baños de pureza, eso sí, con agua putrefacta. No descartó la posibilidad de renunciar al PRI detalló que si no ha tomado esa decisión es porque tiene la “libertad de opinar sobre el partido y criticarlo”. ¿Será que no renuncia para seguir viviendo del erario? ¿Qué ha hecho en los últimos años este fracasado ex candidato presidencial?

Una lucha encarnizada se desata en el PRI, en el ring luchan todos contra todos, injuriándose unos a otros con los mismos calificativos. Sin advertir que todos ellos son los responsables de que este partido antes tan poderoso haya sido arrasado por Morena. No pueden comprender por qué decayó… sí, no comprenden y no aceptarán nunca que el pueblo mexicano estaba harto de ellos, de sus traiciones y abusos. Somos testigos de sus enormes riquezas y beneficios, que entregaron los bienes de la nación a extranjeros a cambio, sin duda, de un millonario e impensable monto o sociedad, mientras millones de mexicanos vivían en la pobreza.

Lucha interna entre cínicos y ambiciosos es lo que está sucediendo dentro de las instalaciones del partido. Traiciones, y sobre todo desesperación al ver su mina de oro explotar y desaparecer. Algunos tendrán que mentir, aduciendo que han reflexionado y que su único deseo es el progreso y bienestar del país; su cuerpo se está transformando, no en cucaracha, sino en chapulín.

Dulce María Sauri ex gobernadora de Yucatán, tampoco entiende qué pasó, “por qué nos pasó una aplanadora por encima y no hay el menor de los intentos para tratar de entender que es lo que sucedió”. Se cuestiona la ingenua o desmemoriada ex gobernadora. ¿De verdad no entiende?

Salieron muchos priistas impresentables para impedir que Alejandro Moreno se reelija. También salió a relucir Pedro Joaquín Coldwell ex gobernador del estado de Quintana Roo y quien fuese secretario de energía del gabinete de Enrique Peña Nieto. ¿Qué habrá hecho Coldwell para que la reforma de Peña se consolidara? ¿Cuánto habrá recibido?

Arturo Montiel también anda en la batalla contra Alito, el ex gobernador del Estado de México que saqueó al estado a su antojo y que vive como rey gracias a ese partido poderoso y ahora descompuesto, putrefacto, que está a punto de desaparecer.

Se preparan los funerales, el PRI ha casi desaparecido, solo conserva dos estados, Coahuila y Durango. El poderío de este partido se ha debilitado, está exangüe… Los mexicanos estamos hartos del PRI y sea quien sea el presidente, si Alejandro Moreno se mantiene, o si surge otro, todo lo que el Partido Revolucionario Institucional representa, pronto llegará a la morgue.