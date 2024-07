Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) arremetió contra Aurelio Nuño tras artículo publicado por el ex titular de la SEP en contra de la posible reelección de “Alito” como dirigente nacional tricolor.

El pasado domingo 7 de julio se llevó a acabo la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria del PRI en la que se aprobó la posible reelección de Alejandro Moreno como su líder nacional hasta 2032.

Con esta decisión que tomaron los priístas se reformó el artículo 178 que prohibía que los presidentes nacionales se reelijan, aunque también se cambiaron los estatutos del partido como:

Artículo 113

Segundo párrafo del artículo 118

Primer y último párrafo del artículo 184

Primer párrafo del artículo 187

Adición a la fracción IV al artículo 223

Adición a la sección IV al capítulo II del título V junto con artículo 229 BIS

5 artículos transitorios

Alejandro Moreno llama a Aurelio Nuño “político de Polanco” tras artículo de crítica al PRI

Un día después de las reformas internas al PRI, Alejandro Moreno arremetió en contra de Aurelio Nuño, ex secretario de Educación Pública (SEP) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por la publicación de un artículo de opinión en el periódico La Jornada.

En su critica, Alejandro Moreno o “Alito” aseguró que se hizo un daño terrible al partido cuando se alejó a los maestros de su organización.

Con ello, recordó a el ex secretario de Educación Pública, y lo llamó “político de Polanco” por no estar afiliado al PRI.

Además, Alito Moreno arremetió contra Aurelio Nuño e ironizó sobre sus credenciales “como si fuera embolo de Mandela”.

“No representan nada”, apuntó Alito Moreno, y afirmó que les abren los espacios para poder golpear al PRI.

“No tiene vergüenza, no tiene madre”: Alejandro Moreno a Aurelio Nuño

También en su dura crítica, Alejandro Moreno, acusó a Aurelio Nuño, quién también se desempeñó como jefe de la oficina de la presidencia del sexenio pasado, de “entregar” el gobierno federal en 2018.

Resaltó que fue de los políticos que no estuvo cerca del PRI después del 2018, porque se fue a estudiar a Estados Unidos, y que ahora, después de cinco años, quiso volver para criticar al partido tricolor, por lo que afirmó que “no tiene vergüenza, no tiene madre, no tengan duda”.