Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la Guardería ABC, fue deportada desde Estados Unidos a nuestro país y trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo, Sonora. Con este nuevo episodio la tragedia que enlutó al país el 5 de junio de 2009, abre nuevas heridas.

La Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, se ejecutó la orden de aprehensión contra Sandra “T.”, por los delitos de homicidio culposo y lesiones con el objetivo de que cumpla la condena que se le impuso por su responsabilidad en la tragedia.

Aunque fue arrestada en Nogales, Sonora, la FGR destacó que Téllez Nieves había huido a Estados Unidos, pero gracias a las gestiones de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, fue deportada.

La historia de Sandra Téllez Nieves es un reflejo del tortuoso camino legal que ha seguido este caso. Tras solicitar asilo político en Arizona, que le fue denegado, se emitió una ficha roja de Interpol en 2022, lo que facilitó su detención en el centro migratorio de Eloy. En 2016, había sido sentenciada a 28 años de prisión, pero tras una serie de apelaciones, la pena se redujo a cinco años y siete meses. Desde entonces, permanecía prófuga.

La detención de Téllez reabrió heridas profundas. Los padres de las víctimas de la Guardería ABC manifestaron su indignación por enterarse de la noticia a través de los medios de comunicación, sin notificación oficial de las autoridades. En un comunicado, exigieron al Estado mexicano que garantice que la detenida cumpla su condena.

Un crimen que no prescribe en la memoria

La Guardería ABC operaba bajo un esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de las evidentes fallas de seguridad: carencia de extintores, salidas de emergencia obstruidas y materiales inflamables. Las familias de las víctimas señalan a Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS, como el responsable político de este sistema de subrogación.

A 16 años de la tragedia, el caso de la Guardería ABC sigue siendo un símbolo de la impunidad y la negligencia en México.

La detención de Sandra Lucía Téllez Nieves es un paso más en la búsqueda de justicia, pero la herida sigue abierta y la exigencia de verdad y castigo persiste.