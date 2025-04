A Alfredo Furlán lo recuerdo de bigote y barba, con su vestimenta formal casual, sus ojos claros, su generosidad y sabiduría; con un hablar pausado, discreto, pero fino y estructurado. Alfredo siempre estaba atento y dispuesto a escuchar. De pensamiento crítico y analítico. Cuando llegaba o se iba del campus Iztacala, en todo momento lo veíamos con su mochila de cuero al hombro y su acento argentino que nunca perdió.

A Alfredo lo conocí cuando él era jefe del departamento de Pedagogía en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP, hoy Facultad de Estudios Superiores) Iztacala de la UNAM , durante la década iniciada en 1980. Conversé en varias oportunidades con él sobre temas relacionados con las teorías curriculares y la práctica docente. En ese tiempo, yo era apenas un estudiante de la licenciatura en psicología.

Estudiantes y docentes de las distintas carreras profesionales de Iztacala fuimos formados directa e indirectamente por Alfredo y su grupo de colaboradores; con ellos aprendimos a “pensar lo educativo” y a ejercer la reflexión y el análisis riguroso de diversos temas educativos y pedagógicos, en ese tiempo de actualidad.

Recuerdo que en esa época quienes integraban el departamento de pedagogía, en Iztacala, eran Leobardo Rosas, Maribel Ríos Everardo, Julieta García, Miguel Ángel Pasillas y Gustavo Parra, entre otros. Años más tarde, Alfredo y algunos de sus discípulos más cercanos se integraron a la Unidad Interdisciplinaria de Investigación en Ciencias de la Salud y de la Educación (UIICSE), de la misma FES Iztacala, con el proyecto de investigación curricular, en la división de Estudios de Posgrado e Investigación.

El grupo de compañeras y compañeros, pedagogos y psicólogos, que trabajaron en torno a Alfredo Furlán crearon, junto con él, un polo de generación de conocimientos sobre el diseño, desarrollo y evaluación crítica del currículo. Así como sobre la sociología del ser docente y otros problemas afines a la práctica docente universitaria. Sus eventos académicos y sus publicaciones propias, o de educadores o pedagogos de otras fronteras, se convirtieron en referentes nacionales e internacionales en esos campos de estudios.

Entre las y los personajes de la época en que Furlán y su equipo eran un referente de la investigación curricular y el análisis de la práctica docente universitaria en México, entre 1980 y el año 2000, también recuerdo con agrado a Eduardo Remedi, a Monique Landesmann, a Zardel Jacobo, a Mario Rueda, a Rose Eisenberg y a Felipe Tirado, entre otras y otros.

De acuerdo con una semblanza que el mismo Alfredo escribió para la página oficial de la UNAM en internet, Furlán trabajó en Iztacala desde 1976. Prácticamente fue fundador de la FES-I. Durante muchos años impartió clases y fue tutor de tesistas de maestría y doctorado en pedagogía en la FES Iztacala y en la Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Pedagogía, de la UNAM, desde 1985. Alfredo se integró con facilidad a grupos académicos y fue animador y líder de diversos grupos de investigación y docencia.

Así lo describió Alfredo en un texto: “…como tal participé en los cambios curriculares y en la formación pedagógica del personal docente. Luego fui jefe del Proyecto de Investigación Curricular de la UIICSE y hoy soy miembro de dicho proyecto. He sido invitado a impartir cursos en diversas universidades de Argentina, México, Uruguay y otros. He participado en múltiples eventos académicos organizados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) al cual pertenezco desde su creación.”

En la última etapa de su generosa carrera como educador y pedagogo, Alfredo se dedicó al estudio de la convivencia y su contraparte, la violencia, en las escuelas. Fue miembro del comité científico, responsable del área de “Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas” de los más recientes congresos nacionales de investigación educativa, organizados por el COMIE.

Según el sitio: https://psicologia.posgrado.unam.mx/ Alfredo Furlán desarrolló las siguientes líneas de investigación: Problemas de indisciplina y violencia en las escuelas; el análisis del discurso sobre el sentido de la educación; y el problema de la convivencia en las escuelas.

Así mismo, publicó textos sobre teoría curricular, gestión pedagógica, teoría de la educación, formación docente, y sobre convivencia, disciplina y violencia en las escuelas. Fue tutor del doctorado en los programas de psicología en la FESI y de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM. Impartió clases en la licenciatura y en el posgrado en pedagogía en la FFyL-UNAM.

En un texto sobre su relación con Juan Carlos Tedesco, quien representó una fuerte influencia formativa, Alfredo Furlán y Julio U. Ríos escribieron lo siguiente: “Corría el año 1975 en Argentina en pleno gobierno de ultraderecha de Isabel Perón, cuyas políticas para con las universidades eran nombrar interventores de ideología fascista que corrían de manera inmisericorde a los profesores del sector crítico. Sin embargo, las intervenciones no eran simultáneas. Se produjo entonces una migración desde los lugares intervenidos hacia las universidades que todavía no lo habían sido. Fue así como arribamos a la Universidad Nacional de la Pampa, que era uno de los últimos lugares que acogían a algunos de los profesores dispuestos a migrar. Nosotros, mi esposa Graciela y yo, veníamos de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad Nacional de Córdoba (en donde nos formamos y habíamos iniciado nuestro trabajo universitario habiendo ganado los correspondientes concursos). Nos encontramos en la Universidad Nacional de La Pampa con otros académicos migrantes: Azucena Rodríguez Ousset, que como nosotros vivía en Santa Rosa, la capital de la provincia y a Justa Ezpeleta que viajaba quincenalmente a General Pico (la segunda ciudad de la provincia donde funcionaba la carrera de Ciencias de la Educación).”

“Allí nos encontramos con otros pedagogos que escapaban de la intervención de la Universidad Nacional del Comahue: Juan Carlos Geneyro, que había elegido como residencia General Pico, y Juan Carlos Tedesco, que radicó en Santa Rosa. Juan Carlos Tedesco era sin duda, a pesar de su juventud (tendría alrededor de 31 años), el más prestigioso pedagogo con una producción escrita de gran aceptación. Su libro Educación y Sociedad en la Argentina 1880-1945, publicado en 1972, se había convertido en un material sumamente requerido. Además, dirigía la Revista de Ciencias de la Educación, que difundía trabajos de los pedagogos críticos de todo el país y cuya publicación era esperada con ahínco por los sectores más activos vinculados a las carreras de Ciencias de la Educación.”

“Fue un honor trabajar en un equipo integrado por Juan Carlos Tedesco, Azucena Rodríguez Ousset, Adriana Culzoni, y el que subscribe en el área de Pedagogía Universitaria, bajo la dirección de Tedesco, nombrado por el rector como secretario académico. En esos meses él dictó un curso en Santa Rosa para los alumnos del profesorado con gran éxito y lleno total. Se movía como pez en el agua con temas de teorías de la educación y de historia de la educación argentina. En una época de intervenciones era lógico pensar que permaneceríamos poco tiempo en la universidad, por lo que nadie se atrevía a elaborar planes a futuro. Por ello, desde la Pedagogía Universitaria nos encargamos de dictar unos cursos de didáctica en la Facultad de Ciencias Económicas. En todo momento, Juan Carlos se encargó de brindarnos la cobertura necesaria para desarrollar un trabajo académico que planteaba resistencias a las crudas interpelaciones intervencionistas.” Ver “Mis encuentros con Juan Carlos Tedesco”, Revista del IICE/43 (Enero-Junio, 2018).

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice/article/view/5497/4932

Algunas de las publicaciones importantes en las que participó Alfredo, entre muchas otras, fueron:

-Furlán, Alfredo (2016) Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas. En Conferencias magistrales Ed. Furlán, A. y J.A. Serrano C. (2011) “Posiciones en la configuración del campo de formación de docentes en educación superior”, en Trayectorias: biografías y prácticas. UPN, México

-Furlán, A. (2012) “El curriculum pensado y el curriculum vivido”, en Landesmann, M. (Coord.) El curriculum en la globalización, a tres décadas del curriculum pensado y el curriculum vivido. FESI-UNAM, México

-Furlán, A. y C. Saucedo (2012) “El papel de las escuelas medias en la indisciplina y la violencia escolar en México”, en Violencia, infancia y juventud en América Latina. La Muralla-UPN, México

-Furlán, A. (2012) “Inseguridad y violencia en la educación. Problemas y alternativas”, en Revista Perfiles educativos, Vol. XXXIV, número especial. México.

-Furlán, A. (Coordinador) (2012) Reflexiones sobre la violencia en las escuelas. Siglo XXI, México.

-Furlán, A. y T.C. Spitzer (2013) “Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas 2002-2011” Colección Estados del Conocimiento. Editado por ANUIES y COMIE. México.

-Furlán, A. (2011) “Curriculum studies in Mexico: Keys Scholars”, en Pinar, W. Curriculum studies in Mexico. Intellectual histories, present circumstances. Palgrave Macmillan, New York.

Aún conservo el libro “Desarrollo de la investigación en el campo del currículum” (1989), editado por la ENEP Iztacala, UNAM, que es una compilación realizada por A. Furlán y M. A. Pasillas, de ponencias presentadas en un simposio en esa unidad académica.

Entre las distinciones académicas que recibió Alfredo, destacan: rl reconocimiento “Pablo Latapí” otorgado por el COMIE, en 2013, en función de una obra meritoria en el campo de la investigación educativa; y el reconocimiento al Mérito en Investigación. Impartición de la cátedra OPARIN. Otorgado por la FES Iztacala, UNAM.

Alfredo estudió el doctorado en Ciencias de la Educación, en la Université René Descartes (Paris V), y la licenciatura en Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2 (México).

Siempre te recordaremos con aprecio, agradecimiento y admiración. Hasta pronto, querido Alfredo Furlán.

Correo: jcmqro3@yahoo.com X: @jcma23