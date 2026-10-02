El Senado aprobó la reforma sobre doble nacionalidad por 86 votos contra 42. El gobierno de Claudia Sheinbaum ganó. Eso es incontrovertible. Pero en política el resultado no siempre cuenta toda la historia. A veces importa más el margen.

Los 86 votos fueron exactamente los necesarios para alcanzar la mayoría calificada. Ni uno más. La oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— votó unida en contra. El oficialismo, por su parte, necesitó prácticamente todos los votos disponibles para sacar adelante una reforma constitucional que, además, difícilmente puede calificarse como indispensable para la gobernabilidad cotidiana del país.

Ahí está la primera paradoja: Sheinbaum consiguió modificar la Constitución, pero el procedimiento para conseguirlo expuso la reducción de sus márgenes políticos.

No fue una votación cualquiera en términos operativos. Hubo licencias y suplencias alrededor de la sesión; tres senadores con doble nacionalidad solicitaron licencia para que sus suplentes pudieran votar. Quienes estuvimos siguiendo el proceso contabilizamos seis movimientos de este tipo en el contexto de la votación. Lo importante no es construir una teoría alrededor de las suplencias. Es observar el esfuerzo necesario para producir el resultado.

Incluso el voto de Enrique Inzunza resultaba necesario dentro de una mayoría que ya no tenía margen para errores. Y el senador verde Luis Armando Melgar rompió con el bloque y votó contra la iniciativa.

El Gobierno ganó, sí. Pero ganó contando votos prácticamente uno por uno. Eso introduce una variable que quizá hemos observado poco en México: el costo marginal del control.

El poder no comienza a deteriorarse solamente cuando un gobierno pierde votaciones. Puede empezar antes, cuando necesita invertir progresivamente más negociación, disciplina, concesiones y capital político para obtener resultados que anteriormente conseguía con holgura.

Morena sigue siendo la fuerza dominante. Pero sus aliados han comenzado a recordar que son precisamente eso: aliados, no subordinados.

Las diferencias con el PT y el Verde han dejado de ser anecdóticas. Ambos tienen intereses territoriales y electorales propios rumbo a 2027. Y mientras se producía esta delicada operación legislativa, el proceso de definición de candidaturas estatales mostraba hasta dónde ha crecido la capacidad negociadora de los aliados.

El Verde obtuvo posiciones importantes en Baja California Sur y Nayarit. Manuel Velasco celebró públicamente el avance de su partido y reconoció al mismo tiempo divisiones internas del PVEM sobre la propia reforma de doble nacionalidad.

No existe evidencia suficiente para afirmar que esas posiciones fueron el precio de los votos verdes. Sería irresponsable presentarlo así. Pero también sería ingenuo analizar por separado acontecimientos que ocurren dentro de la misma negociación política nacional. Cuando cada voto empieza a valer más, también aumenta el poder negociador de quien lo posee.

La American Society of Mexico había cuestionado durante semanas la reforma. Su presidente, Larry Rubin sostuvo que la doble nacionalidad no podía convertirse automáticamente en una presunción de doble deslealtad, defendió los derechos políticos de las comunidades binacionales y llevó esa posición directamente al Senado.

Su papel no fue causar las diferencias internas de Morena, PT o Verde. Tampoco puede atribuírsele el voto de la oposición. Fue algo diferente y, probablemente, más interesante: actuó como catalizador.

Una discusión que podía permanecer encerrada en tecnicismos constitucionales se convirtió en un debate sobre ciudadanía, derechos políticos, soberanía, lealtad y la relación entre millones de personas que viven simultáneamente las realidades mexicana y estadounidense.

La prueba de que el asunto había trascendido el recinto legislativo apareció apenas unas horas después. Al día siguiente de la votación, Larry Rubin y AmSoc llegaron explícitamente a la mañanera.

La pregunta dirigida a Sheinbaum cuestionó la legitimidad de Rubin para hablar en nombre de millones de personas y planteó su actuación como posible “injerencia”. La presidenta decidió no entrar directamente en una confrontación personal y desplazó el debate hacia Alejandro Moreno y los partidos que habían votado contra la reforma. Posteriormente volvió a colocar la discusión en términos de patria, bandera y lealtad nacional. La propia conferencia permite reconstruir ese intercambio.

No sabemos quién decidió políticamente colocar la pregunta ni podemos atribuir una intención específica a Presidencia, pero su efecto sí es observable.

AmSoc personificada en su presidente había adquirido suficiente centralidad como para que la Presidenta utilizara parte de su conferencia posterior a la votación para reencuadrar una discusión en la que Rubin se había convertido en protagonista. Eso hace del affaire Larry algo más que una anécdota.

AmSoc no derrotó al Gobierno. La reforma se aprobó. Pero ayudó a hacer visible algo que una votación holgada probablemente habría ocultado: la estrechez del margen y el costo político necesario para conservarlo.

Primero hubo que producir los 86 votos. Después hubo que administrar políticamente el significado de esos 86 votos. Son dos costos distintos del poder. Y aquí aparece quizá la consecuencia política más importante. El 42 también importa

El resultado se observa en el 86, pero deberíamos mirar también el otro número: 42.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron juntos. No significa que exista ya una coalición electoral entre ellos ni que pueda trasladarse mecánicamente la aritmética del Senado a las elecciones de 2027. Las elecciones dependen de candidatos, participación, estructuras territoriales, campañas y preferencias ciudadanas.

Pero el episodio demostró un hecho político concreto: la oposición puede actuar unificada frente al oficialismo.

Simultáneamente demostró otra cosa: la frontera del bloque gobernante no es impermeable. Melgar votó con la oposición; el Verde está aumentando su peso territorial y el PT mantiene diferencias propias con Morena.

Esta combinación merece atención no porque permita predecir quién ganará las elecciones —no lo permite—, sino porque modifica una de las condiciones que durante años favorecieron extraordinariamente a Morena: enfrentar una oposición fragmentada mientras mantenía cohesionados a sus aliados.

Si alguna vez coincidieran una oposición coordinada, aliados oficialistas menos disciplinados y elecciones estatales competitivas, la aritmética política sería diferente. La votación del martes no demuestra cuál sería el resultado. Demuestra que esa combinación ya no pertenece exclusivamente al terreno de lo imaginable.

Ése es el verdadero significado político del 86–42.

Presidencia ganó. Pero para ganar una reforma que no definía la supervivencia de su gobierno necesitó llegar exactamente al límite constitucional, administrar suplencias, mantener alineados a aliados con intereses crecientemente propios y, después, emplear autoridad presidencial para reencuadrar una controversia que un actor externo —Larry Rubin y AmSoc— había contribuido a catalizar.

Nada de eso significa que el Gobierno haya perdido el control. Significa algo más sutil y posiblemente más importante: está disminuyendo la holgura con la que lo ejerce.

Los gobiernos no descubren necesariamente que su poder se ha reducido el día que sufren su primera gran derrota. La señal puede aparecer mucho antes. A veces siguen ganando; pero cada vez les cuesta más ganar.

Por eso 42 votos importan tanto como los 86 que sirvieron para ganar.