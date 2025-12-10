El término de la Segunda Guerra Mundial impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cumple 77 años; la suma de voluntades para llegar al bien común es fundamental en un mundo donde impera la violencia.

Hoy recordamos con valentía e indignación que nada ni nadie puede violar nuestros derechos humanos, las y los gobernantes son los obligados de respetarlos. Necesitamos servidoras y servidores públicos comprometidos para trabajar por el bien generalizado de la población, la sociedad también debe participar.

Recordemos atrocidades que han sacudido a México: 2 de octubre de 1968, la masacre de estudiantes en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México; el fallecimiento de 49 menores de edad, durante el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009; y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

El mundo huele a injusticia. Los feminicidios en México y en otras naciones; el reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes por parte del crimen organizado; los tiroteos de estudiantes en escuelas a nivel mundial; el hambre y hambruna que acecha a millones de personas; los niños y niñas asesinados en Gaza; las madres buscadoras exigiendo una respuesta, no encuentran a sus hijas e hijos. La trata de personas que condena al sufrimiento a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que “más de 720 000 personas fallecen por suicidio, es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años”. Fallecimientos por la falta de políticas públicas que prevengan desde la niñez, los responsables: las y los gobernantes.

El sufrimiento humano en un planeta que se está deshumanizando, es algo que no debemos permitir, todas las personas tenemos que trabajar para abonar a un mundo más justo. Los gobiernos no pueden solos.

Comprometidos los organismos internacionales para trabajar en la erradicación de la violación a los derechos humanos, las y los gobernantes cometiendo constantes errores y exculpándose de sus malas decisiones por la falta de conocimiento, la academia concientizando a las y los estudiantes, las madres y padres educando a sus hijos e hijas, todas visibilizando la violencia de género que prevalece en un mundo contemporáneo.

En México, por primera vez, todos los gobiernos de los 32 estados de la República Mexicana tendrán que realizar actividades en las escuelas públicas y privadas, los días 25 de cada mes, para fomentar la igualdad entre niños y niñas.

Otros más buscan disminuir la violencia. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México y, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, signaron un Convenio de Coordinación y Colaboración, en el marco del Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las firmantes trabajarán comprometidas en la erradicación de la violencia respetando los derechos humanos.

Se van generando actos de justicia con la suma de voluntades, no sólo de discursos.