Es mi lista. Si alguien no está de acuerdo, que elabore la suya.

1º Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

2º Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

3º Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

4º Ernestina Godoy, titular de la FGR.

5º Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN.

6º Edgar Amador, secretario de Hacienda.

7º Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa.

8º Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina.

9º Luz Elena González, secretaria de Energía.

10º Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.

11º Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México.

12º Luis Donaldo Colosio, senador de oposición.

13º Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro (de oposición).

14º Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. (Roberto Velasco, interino).

15º Jesús Esteva, secretario de Infraestructura.

16º Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

17º Lázaro Cárdenas, jefe de la oficina de la Presidencia.

18º Andrés Manuel López Beltrán, secretario en Morena.

19º Mario Delgado, secretario de Educación.

20º Luisa María Alcalde, líder de Morena.

21º Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

22º José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital.

23º Carlos Augusto Morales, secretario particular de la presidenta.

24º Iván Escalante, procurador del Consumidor.

25º Arturo Zaldívar, coordinador de política de la Presidencia.

26º Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.

27º Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

28º Octavio Romero, director de Infonavit.

29º Adán Augusto López, senador.

30º Gerardo Fernández Noroña, senador.

31º Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la presidenta.

32º Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales.

33º Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente.

34º Ricardo Monreal, diputado.

35º Julio Berdegué, secretario de Agricultura.

36º Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción.

37º David Kershenobich, secretario de Salud.

38º Marath Baruch Bolaños, secretario de Trabajo.

39º Edna Elena Vega, secretaria de Desarrollo Agrario.

40º Claudia Curiel, secretaria de Cultura.

41º Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo.

42º Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia.

43º Diana Alarcón, representante en el Banco Mundial.

44º Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres.

45º Víctor Rodríguez, director de Pemex.

46º Emilia Calleja, directora de la CFE.

47º Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua.

48º Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria.

49º Zoé Robledo, director del IMSS.

50º Martí Batres, director del ISSSTE.

51º Rommel Pacheco, director de Deporte.

52º Pablo Lemus, gobernador de Jalisco (de oposición).

53º Samuel García, gobernador de Nuevo León (de oposición).

54º Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey (de oposición).