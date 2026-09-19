El 19 de septiembre es una fecha que quedó marcada en la memoria de muchas mexicanas y mexicanos por las tragedias de los sismos de 1985 y de 2017. Es el día en el que el miedo se vuelve real y en el que recordamos, de golpe, lo vulnerables que somos.

Más allá del miedo y del luto que siempre van a estar ahí, este día tiene un significado muy profundo. Se trata de las personas. Se trata de acordarnos de lo que somos capaces de hacer cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles. En esos momentos de caos, no importó quién era quién, de dónde veníamos ni en qué creíamos. Vimos a muchas personas, a vecinos y vecinas que ni se hablaban, arriesgando su propia vida, moviendo piedras con las manos, organizando centros de acopio y compartiendo lo que tenían.

Eso es lo que realmente conmemoramos hoy. El Día Nacional de Protección Civil no es solo para aprender a salir en orden de un edificio, es para reconocer esa hermandad y esa entrega tan nuestra que sale a la luz cuando todo lo demás se cae. Las mexicanas y los mexicanos tenemos muchos defectos, pero si algo nos define, es que nunca nos dejamos solos en las malas.

El mejor homenaje que podemos hacerle a las víctimas y a los que se partieron el alma ayudando, es no esperar a que la tierra se mueva para cuidarnos los unos a los otros. Juntas y juntos impulsemos el valor de la solidaridad, un México más unido y empático todos los días del año.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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