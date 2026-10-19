Ante una posible huelga en la planta Volkswagen Puebla, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México (SITIAVW) publicó el rol de guardias para sus miembros.
El calendario entrará en vigor el 22 de octubre a las 11:00 horas, fecha límite para que la empresa y el sindicato lleguen a un acuerdo en la revisión salarial.
Con la finalidad de evitar que continúen las operaciones con el apoyo de esquiroles, guardias cubrirán las casetas de acceso a la planta armadora en tres turnos:
- De las 6:00 a las 14:00 horas
- De las 14:00 a las 22:00 horas
- De las 22:00 a las 6:00 horas
El sindicato publicó un horario especial para las trabajadoras, quienes deberán presentarse de las 8:00 a las 16:00 horas.
Los agremiados deberán presentarse 30 minutos antes del inicio de su turno en la puerta correspondiente de acuerdo a los centros de costos.
Trabajadores sindicalizados que no acudan a la guardia asignada serán sancionados conforme a los estatutos de la organización.
Quienes no aparezcan en el calendario en el calendario deberán comunicarse con el comité de huelga al número222 679 0213.
Volkswagen Puebla y Sitiavw son citados a conciliación exprés
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, hicieron un llamado a Volkswagen Puebla y Sitiavw para buscar un acuerdo tras el segundo rechazo a la propuesta de aumento salarial bianual de 13.16%, que incluía incrementos directos al sueldo de 3.80% para 2026 y 3.50% para 2027.
Esto luego de que Hugo Tlalpan Luna, secretario general del SITIAVW, asegura que la organización está dispuesta a escuchar una mejora para evitar la huelga.
Tlalpan señaló que existe disposición para sostener un acercamiento con la compañía; sin embargo, aclaró que no habrá prórroga.
Ante esto, Volkswagen dice estar dispuesta a dialogar, pero no a evitar una huelga cuando el costo signifique poner en riesgo el futuro de una planta con cerca de 70 años de vida y que es fuente de empleo de decenas de miles de personas, de forma directa e indirecta.
Argumenta no contar con la capacidad para satisfacer una exigencia superior. Señala que la oferta rechazada representaba su máximo esfuerzo financiero dada la crisis de la industria.