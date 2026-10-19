Ante una posible huelga en la planta Volkswagen Puebla, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México (SITIAVW) publicó el rol de guardias para sus miembros.

El calendario entrará en vigor el 22 de octubre a las 11:00 horas, fecha límite para que la empresa y el sindicato lleguen a un acuerdo en la revisión salarial.

Con la finalidad de evitar que continúen las operaciones con el apoyo de esquiroles, guardias cubrirán las casetas de acceso a la planta armadora en tres turnos:

De las 6:00 a las 14:00 horas

De las 14:00 a las 22:00 horas

De las 22:00 a las 6:00 horas

El sindicato publicó un horario especial para las trabajadoras, quienes deberán presentarse de las 8:00 a las 16:00 horas.

Los agremiados deberán presentarse 30 minutos antes del inicio de su turno en la puerta correspondiente de acuerdo a los centros de costos.

Trabajadores sindicalizados que no acudan a la guardia asignada serán sancionados conforme a los estatutos de la organización.

Quienes no aparezcan en el calendario en el calendario deberán comunicarse con el comité de huelga al número222 679 0213.

Rol de guardias para afiliados del SITIAVW (SITIAVW)

Volkswagen Puebla y Sitiavw son citados a conciliación exprés

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, hicieron un llamado a Volkswagen Puebla y Sitiavw para buscar un acuerdo tras el segundo rechazo a la propuesta de aumento salarial bianual de 13.16%, que incluía incrementos directos al sueldo de 3.80% para 2026 y 3.50% para 2027.

Esto luego de que Hugo Tlalpan Luna, secretario general del SITIAVW, asegura que la organización está dispuesta a escuchar una mejora para evitar la huelga.

Tlalpan señaló que existe disposición para sostener un acercamiento con la compañía; sin embargo, aclaró que no habrá prórroga.

Ante esto, Volkswagen dice estar dispuesta a dialogar, pero no a evitar una huelga cuando el costo signifique poner en riesgo el futuro de una planta con cerca de 70 años de vida y que es fuente de empleo de decenas de miles de personas, de forma directa e indirecta.

Argumenta no contar con la capacidad para satisfacer una exigencia superior. Señala que la oferta rechazada representaba su máximo esfuerzo financiero dada la crisis de la industria.