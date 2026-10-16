STPS y CFCRL llaman a Volkswagen y sindicato a retomar diálogo salarial

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) llamaron a la planta Volkswagen Puebla y al sindicato de trabajadores a retomar el diálogo para alcanzar un acuerdo salarial.

Luego de que la mayoría rechazó por segunda ocasión la propuesta de un incremento global de 13.16% para un periodo de 24 meses.

A través de un comunicado, ambas instituciones destacaron la participación de los trabajadores en la votación y reiteraron su disposición para acompañar el proceso de negociación, con el objetivo de encontrar una solución conjunta que respete los derechos laborales.

Trabajadores de Volkswagen Puebla rechazan aumento salarial de 13.16%

En la jornada de votación participaron 5 mil 608 trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW), lo que representó una participación de 90.3%.

De acuerdo con los resultados difundidos por la STPS, la propuesta de incremento salarial obtuvo los siguientes votos:

En contra: 3 mil 135 votos.

A favor: 2 mil 452 votos.

Nulos: 21 votos.

Con estos resultados, la mayoría de los participantes rechazó el convenio de incremento salarial global de 13.16%, cuya vigencia sería de dos años.

La STPS destacó que este ejercicio representa una expresión de la democracia sindical, al permitir que las propias personas trabajadoras decidan, mediante el voto libre, directo y secreto, sobre las condiciones laborales que les conciernen.

El organismo también subrayó la importancia de que la voz de los trabajadores sea tomada en cuenta durante los procesos de negociación colectiva.

STPS y CFCRL mantendrán acompañamiento en la negociación con Volkswagen

La STPS y el CFCRL aseguraron que continuarán acompañando a los trabajadores de Volkswagen Puebla durante el proceso de negociación salarial.

El objetivo, señalaron, es favorecer el diálogo entre las partes, privilegiar una solución conjunta y garantizar el respeto de los derechos laborales.

Las autoridades hicieron un llamado a retomar las conversaciones para buscar un acuerdo entre la representación sindical y la empresa, luego de que la propuesta salarial no obtuvo el respaldo mayoritario de los trabajadores.

STPS y CFCRL llaman a Volkswagen y sindicato a retomar diálogo salarial (Comunicado de la STPS)

¿Cuándo podría estallar la huelga en Volkswagen Puebla?

La falta de un acuerdo salarial mantiene abierta la posibilidad de una huelga en la planta Volkswagen Puebla.

De acuerdo con La Jornada, el próximo 22 de octubre de 2026, a partir de las 11:00 horas, podría estallar una huelga en caso de que no se alcance un acuerdo antes de esa fecha.

Por ahora, la STPS y el CFCRL llaman a ambas partes a retomar el diálogo para intentar resolver las diferencias sobre el incremento salarial.