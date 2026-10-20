Tras dos propuestas salariales rechazadas, el sindicato de trabajadores de Volkswagen Puebla alista una posible huelga el próximo 22 de octubre si no hay acuerdo salarial.

La huelga en Volkswagen Puebla está programada para estallar el jueves 22 de octubre de 2026 a las 11:00 de la mañana, a menos que la empresa y el sindicato alcancen un nuevo acuerdo.

Esto luego de que las negociaciones han fracasado con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) tras rechazar un aumento salarial de 13.16 por ciento.

El aumento salarial global de 13.16 por ciento con vigencia de dos años en donde las votaciones en contra fueron de 3 mil 135 votaron, mientras 2 mil 452 a favor y 21 anulados.

Volkswagen podría cerrar planta en Puebla so estalla la huelga

Ante la posible huelga en Puebla, se dice que la empresa alemana fabricante de autos, Volkswagen podría cerrar la planta en un futuro cercano.

Plan que se acomodará a la reestructuración global de la industria automotriz, misma que Volkswagen ha llevado a cabo.

Esto pese a que Volkswagen ha dicho en reiteradas ocasiones que la planta de Cuautlancingo, Puebla, sigue siendo uno de sus centros de producción y exportación más importantes fuera de Europa.