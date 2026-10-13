Las aerolíneas mexicanas Viva y Volaris están cerca de concretar una fusión que podría hacerse efectiva antes de que termine 2026, de acuerdo con seis fuentes familiarizadas con el proceso consultadas por Reuters.

Según la agencia de noticias, la operación habría recibido la aprobación de la autoridad antimonopolio de México, que establecería condiciones para proteger la competencia en el mercado aéreo.

Entre ellas, estarían:

Mantener tarifas bajas

Evitar despidos masivos

Conservar gran parte de las rutas actuales de ambas compañías

Las medidas responderían a la preocupación de que el grupo resultante, denominado Grupo Más Vuelos, concentre una parte importante del mercado nacional y reduzca las alternativas disponibles para los pasajeros.

¿Cuándo se concretaría la fusión de Viva y Volaris?

La fusión de Viva y Volaris podría concretarse antes de finalizar 2026, según seis fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Reuters.

Sin embargo, la fecha definitiva dependerá del avance del proceso y de las condiciones que establezcan las autoridades correspondientes.

En una respuesta escrita a Reuters, Viva señaló que se mantenía atenta al progreso de la evaluación y que continuaría cooperando con las autoridades.

Por su parte, Volaris afirmó que también colaboraba con las autoridades y que mantenía su confianza en las ventajas estratégicas de la operación.

¿Qué pasaría con Viva y Volaris si se concreta la fusión?

Viva y Volaris representan en conjunto alrededor de tres cuartas partes de los vuelos nacionales en México y menos de una quinta parte de los vuelos internacionales del país, de acuerdo con la información citada por Reuters.

Ambas aerolíneas han enfrentado dificultades financieras en los años posteriores a la pandemia de COVID-19.

Entre los factores que han afectado sus operaciones están la inmovilización de aviones por inspecciones obligatorias de motores y los elevados precios del combustible para aeronaves.

A diferencia de otros sectores, las aerolíneas mexicanas no recibieron apoyo gubernamental durante la pandemia. Además, Volaris y Viva no recurrieron a un proceso de reestructuración como el que llevó a cabo su competidor Aeroméxico.

Una fuente cercana a las operaciones de Volaris señaló que la alianza era necesaria para la compañía y atribuyó a su director ejecutivo, Enrique Beltranena, un papel clave en las negociaciones para concretar el acuerdo con Viva.

En cuanto al liderazgo del nuevo grupo, la información de Reuters señala que participarán directivos de ambas aerolíneas y que Roberto Alcántara, presidente de Viva, encabezaría Grupo Más Vuelos.

La operación podría modificar el panorama de la aviación comercial en México, aunque su alcance final dependerá de las condiciones regulatorias y de la implementación del acuerdo.