A través de un comunicado, Vector Casa de Bolsa anunció hoy miércoles 1 de octubre de 2025, que transferirá su cartera de clientes y activos a Finamex.

Según detalló la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el acuerdo establece que Finamex obtendrá únicamente las cuentas de aquellos clientes que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad, así como más de 20 fondos de inversión.

Vector Casa de Bolsa (Mario Jasso)

Vector Casa de Bolsa transferirá cartera y activos a Finamex

Este miércoles se dio a conocer que Vector Casa de Bolsa transferirá su cartera clientes y activos a Finamex.

El acuerdo entre ambas Casas de Bolsa establece que Finamex se hará de la cartera de clientes que cumplan con ciertos criterios, además de 21 fondos de inversión de los que Vector Casa de Bolsa es titular.

Esto mediante la sociedad operadora de fondos de inversión de Finamex o cualquier otra afiliada que designe esta financiera, acciones de capital social fijo que se encuentran bajo la titularidad de Vector Fondos.

Este importante acuerdo entre Vector Casa de Bolsa y Finamex, detallaron ambos involucrados, busca contribuir a que se de continuidad a servicios financieros que están apegados a las regulaciones actuales de nuestro país.

Además, se indicó que Finamex sale fortalecido de esta operación, pues se posiciona como una opción importante dentro del sistema financiero de México.