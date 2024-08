The Bank of America emitió una alerta por los siguientes 90 días ante la reforma al Poder Judicial que Morena y aliados buscan aprobar en el Congreso de la Unión; se afirmó en un comunicado que esto representa un “muy alto riesgo” para el sector corporativo en México.

Morena y aliados prácticamente lograron la mayoría calificada en el Congreso de la Unión en las elecciones México 2024, lo cual permitiría aprobar la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, distintos grupos de poder se han opuesto a que los representantes del Poder Judicial sean elegidos por voto popular, como plantea la iniciativa, ante lo cual The Bank of America afirmó que la iniciativa “tiene enormes implicaciones en cómo funciona la democracia”.

The Bank of America y la reforma al Poder Judicial: Se oponen a elección de jueces por voto popular

The Bank of América consideró de “muy alto riesgo” la reforma al Poder Judicial que se discutirá en septiembre en la Cámara de Diputados, la cual podría ser aprobada en la cámara baja del Congreso de la Unión debido a que Morena y aliados cuentan con la mayoría calificada.

Sin embargo, The Bank Of America consideró que esta reforma es similar a la modificación del estatus de empresas productivas a públicas que recibieron Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la eliminación de los organismos autónomos.

La institución financiera consideró que existirá volatilidad ante la aprobación del denominado Plan C del presidente AMLO, pero “todavía nos alientan las oportunidades a largo plazo”, afirmó The Bank of America, instancia que consideró que esta medida “tiene enormes implicaciones en cómo funciona la democracia”.

“La reforma más preocupante y consecuente presentada en el Plan C es la constitucional para revisar el sistema judicial, con el objetivo de eliminar a los siete mil 293 jueces en funciones en México, así como a los 11 jueces de la Corte Suprema. El objetivo principal de AMLO es que todos los jueces de México sean elegidos por voto popular” The Bank of America

The Bank of America y la reforma al Poder Judicial: Paro de trabajadores será por “tiempo indefinido”

En torno la reforma al Poder Judicial de la Federación, los trabajadores de este poder iniciaron un paro de labores por “tiempo indefinido” desde el lunes 19 de agosto a las 00:00 horas, al cual se sumaron jueces y magistrados del Sexto Circuito del Poder Judicial Federal de Puebla hoy miércoles 21 de agosto.

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, explicó lo siguiente en entrevista con Azucena Uresti:

“No tenemos ninguna fecha determinada, lo hemos estado anunciando como un paro indefinido de labores hasta en tanto se nos escuche en la Cámara de Diputados” Patricia Aguayo

La vocera de los trabajadores del Poder Judicial no solo confirmó este paro por “tiempo indefinido”, también se dijo en contra de una reforma en los términos que se pretende aprobar, pero tampoco hizo una propuesta diferente: