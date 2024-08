El magistrado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Juan Pablo Gómez Fierro aseguró que los jueces “no pueden salir de tómbolas” como podría pasar con la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Gómez Fierro resaltó que los jueces y magistrados necesitan de la independencia judicial para que puedan decidir conforme a lo establecido por la ley.

Cabe señalar que los trabajadores del Poder Judicial anunciaron un paro de labores indefinido en contra de la reforma al Poder Judicial que propone seleccionar a los jueces y magistrados por elección popular.

El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro resaltó que el país necesita de jueces preparados en el Poder Judicial y esto requiere de una preparación previa en tribunales de al menos 15 años.

Asimismo, reiteró que un juez requiere de formación que no se genera “de un día para otro” y mucho menos puede ser elegido “en una tómbola”.

Claudia Sheinbaum pide a jueces que no cobren su salario por paro nacional del Poder Judicial

“La formación que tenemos no es de un día para otro. Normalmente un juez no lo puedes hacer de un día para otro, no lo puedes elegir en una tómbola, la formación de un juez lleva muchos años, casi un promedio para ser un juez necesitas una preparación de 15 años de una preparación previa en tribunales”

Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro