El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación por el paro que realizan desde el 19 de agosto.

En la conferencia mañanera de hoy 20 de agosto, AMLO afirmó que “a nadie le importa” el paro que hacen los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), como protesta por la reforma que impulsa su gobierno.

Incluso, el presidente de México afirmó que dicho paro de labores beneficia al pueblo de México , pues así no hay jueces ni magistrados que “dejen libres” a los delincuentes del crimen organizado y de “cuello blanco”.

“Han decidido irse a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, yo les diría con toda franqueza y también respeto, de que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, magistrados, ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes”.

