Dos días después de que trabajadores iniciaron el paro nacional del Poder Judicial, hoy miércoles 21 de agosto jueces y magistrados se sumaron a la protesta.

A partir de las 0:00 horas de este miércoles, jueces y magistrados se integraron de manera oficial al paro nacional del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma a ese poder que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La justicia no se vende, no se doblega y no se silencia”, señaló la jueza Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) desde la protesta instalada afuera del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro esta madrugada.

Jueces y magistrados se suman a paro nacional del Poder Judicial hoy 21 de agosto

Jueces y magistrados federales votaron a favor integrarse al paro nacional del Poder Judicial de forma indefinida a partir del primer minuto de hoy 21 de agosto de 2024 ante la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión.

La tarde del martes 20 de agosto, la Jufed confirmó su decisión de irse a paro tras una votación con mil 202 jueces a favor de los mil 403 participantes; en contraste, 201 votaron en contra.

En un comunicado, la Jufed indicó que el paro indefinido finalizará hasta que las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión detengan el actual proceso de reforma al Poder Judicial.

Lo anterior, apuntó el escrito, “dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia”.

A las 0:00 horas de este miércoles, jueces y magistrados se integraron oficialmente al paro nacional del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma del presidente López Obrador #Video: @PacoppRodriguez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/4NMJTVIYcR — El Universal (@El_Universal_Mx) August 21, 2024

Jueces y magistrados atenderán estos casos pese a sumarse a paro nacional del Poder Judicial

Al levantarse en paro, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación informaron que a partir de hoy miércoles 21 de agosto solo atenderán casos urgentes como:

aquellos centrados en temas de materia penal donde se deba otorgar libertad

los casos donde se considere que esté en riesgo la vida de las personas

Aclararon que en los Centros de justicia y Juzgados de Distrito Especializados en Materia de Ejecución se llevarán a cabo solo las audiencias de juicios que iniciaron antes de la suspensión deberán tramitarse hasta su conclusión, así como:

gestiones previas a la inminente compurgación de la pena;

beneficios preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución (libertad preparatoria, anticipada y condicionada);

acuerdos urgentes sobre condiciones de Internamiento que versen sobre atención médica por parte del tercer escalón sanitario (hospitalización), segregación y tortura

Mientras que en los Juzgados de Distrito se llevarán a cabo:

diligencias para recibir declaraciones preparatorias

actuaciones en el periodo de pre-instrucción (hasta la resolución que resuelva la situación jurídica del detenido)

en materia de ejecución de sanciones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas; o que versen en la compurgación de penas privativas de libertad o beneficios preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución

órdenes de arresto.

actos que pongan en riesgo la salud o integridad de las personas

todos los relacionados con afectaciones al derecho a la salud

los relacionados con personas migrantes

aquellos en que puedan ponerse en riesgo el suministro de servicios básicos, como agua o energía eléctrica