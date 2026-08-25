En pleno verano, Starbucks Estados Unidos lanzó este 25 de agosto de 2026, el sabor favorito de muchos, el Pumpkin Spice Latte (PSL) con el resto del menú de otoño y una nueva colección.

Mezclar el verano con el otoño no es una nueva estrategia de Starbucks, desde 2018, la compañía ha puesto a disposición la bebida a finales de agosto.

La intención es alimentar aún más la tendencia estacional del comercio minorista; a estas alturas no sorprende ver tiendas con sobrada mercancía decorativa de Halloween en agosto y de Navidad en septiembre y por los siguientes meses.

El PSL representa para Starbucks, una oportunidad para reforzar su marca, pero sobre todo para centrar la atención en un producto emblemático.

Por lanzamientos como éste, recientemente ha logrado revertir una caída en sus ventas.

Pumpkin Spice Latte y su menú de otoño

Pumpkin Spice Latte : Bebida hecha a base de espresso, leche vaporizada, jarabe sabor calabaza y una mezcla de especias de otoño (canela, jengibre y clavo), complementada con crema batida y especia en polvo.

: Bebida hecha a base de espresso, leche vaporizada, jarabe sabor calabaza y una mezcla de especias de otoño (canela, jengibre y clavo), complementada con crema batida y especia en polvo. Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso : Bebida que combina espresso agitado con notas de otoño y espuma fría de crema de calabaza.

: Bebida que combina espresso agitado con notas de otoño y espuma fría de crema de calabaza. Pumpkin Spice Chai : Bebida especiada que mezcla el té chai tradicional con el distintivo perfil de calabaza.

: Bebida especiada que mezcla el té chai tradicional con el distintivo perfil de calabaza. Iced Pumpkin Cream Matcha : Opción helada que mezcla el té matcha verde con espuma de crema de calabaza.

: Opción helada que mezcla el té matcha verde con espuma de crema de calabaza. Pumpkin Cream Cold Brew : Café frío de extracción lenta cubierto con espuma fría de crema de calabaza.

: Café frío de extracción lenta cubierto con espuma fría de crema de calabaza. Pumpkin Spice Frappuccino : Bebida helada, mezclada en licuadora con la base de sabor a calabaza

: Bebida helada, mezclada en licuadora con la base de sabor a calabaza Muffin de calabaza con relleno dulce de queso crema y trocitos de pepitas tostadas y especiadas por encima.

Pumpkin Spice Latte (Starbucks Estados Unidos)

Nueva colección basada en el Pumpkin Spice Latte

Para clientes fieles a la marca y amantes de coleccionables, Starbucks Estados Unidos lanzó una línea inspirada en el Pumpkin Spice Latte, la cual tiene estilo sofisticado.

Vaso frío de acero inoxidable color naranja

Vaso térmico de acero inoxidable de 473 ml (16 onzas) para bebidas frías. Su acabado es de color naranja con toques morados. Precio: $29.95 (507.71 pesos)

Taza de cerámica

Taza de cerámica de 355 ml para café. Su estructura combina un cálido tono naranja con un suave asa de color morado pastel. Precio: $19.95 (337.93 pesos)

Gorra

Gorra con una calabaza bordada y tres letras impresas (PSL). Precio: $29.95 (507.54 pesos)

Colección de Starbucks inspirada en el Pumpkin Spice Latte (Starbucks)

Pumpkin Spice Latte ya disponible en México

Desde el pasado 18 de agosto, miembros de Starbucks Rewards han disfrutado de forma exclusiva del regreso del Pumpkin Spice Latte a México.

Al igual que en Estados Unidos, esta bebida puede adquirirse por todos los clientes desde este 25 de agosto.