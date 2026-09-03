Una vez más, Telmex causa molestia entre sus usuarios. A tempranas horas de este jueves 3 de septiembre de 2026, se reportan fallas en sus servicios:

WiFi

Internet de banda ancha

Internet inalámbrico fijo

Datos registrados en la aplicación de monitoreo Downdetector sitúan las primeras quejas a las 6:00 horas, las cuales han aumentando alcanzando su mayor pico a las 14:16 horas.

Reportan fallas en servicios de Telmex (Downdetector)

Las quejas provienen de usuarios procedentes de distintos puntos de la República Mexicana:

Monterrey Guadalajara Villahermosa Mérida Cancún Ciudad de México

Al momento, Teléfonos de México no ha emitido un comunicado en el que explique las causa de las falles.

El silencio de la compañía propiedad del empresario mexicano Carlos Slim -de 86 años- ha alimentado el enojo de usuarios, quienes están evidenciando el problema en redes sociales en busca de una solución inmediata.

Se quejan por fallas en servicios de Telmex (Red Social X)

Telmex registra dos fallas en una semana

Telmex inició de mala manera el mes de septiembre. En su tercer día se han registrado dos fallas en una semana, los primeros reportes datan del día primero.

El pasado 1 de septiembre de 2026, usuarios reportaron caídas intermitentes y lentitud en el servicio de internet y telefonía móvil a causa de corte en la red de fibra óptica en ciertas regiones costeras.

Las fallas se extendieron hasta las primeras horas del día siguiente. Hoy nuevamente se presentan quejas.

En lo que va del 2026, con este nuevo evento suman seis días caídas masivas destacadas del servicio de la compañía de telecomunicaciones.

Curiosamente, la caída de Telmex coincide con interrupción de manera simultánea de varias herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude y Grok.

En espera de una respuesta por parte de Teléfonos de México, se recomienda a usuarios comunicarse con la compañía a través de sus canales oficiales.