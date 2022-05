Ante las críticas que lo acusaban de no pagar utilidades a sus trabajadores, Ricardo Salinas Pliego negó que no cumpla con dicha obligación, pero advirtió que no les dará el doble a sus empleados.

A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Pliego compartió un par de mensajes en los cuales respondió a las críticas en su contra donde se le acusó por no pagar el reparto de utilidades.

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego negó que no haya pagado las utilidades a sus trabajadores y aseguró que no le debe nada a los empleados .

Ricardo Salinas Pliego afirma que durante el año ha pagado las utilidades a sus trabajadores

De acuerdo con lo señalado por Ricardo Salinas Pliego, los rumores en los que se le acusa de no pagar las utilidades a sus trabajadores, son completamente falsos.

En ese sentido, el empresario apuntó que a los trabajadores de sus empresas se les han abonado las utilidades a lo largo de este año, hecho que dijo, lo saben los mismos empleados.

Por ello, Ricardo Salinas Pliego aseveró que a los trabajadores no se les debe nada y agregó que fue por lo anterior que los empleados recibieron el abono y el cargo respectivo.

Pese a lo anterior, el empresario señaló que el pago de utilidades para sus trabajadores no será del doble.

“Ante los rumores de que no pagamos utilidades, les digo… a los empleados se les estuvieron abonando las mismas durante el año (y lo saben), ya NO se les debe nada, por eso les llegó el abono y el cargo, no les voy a pagar doble 😒” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego sobre el pago de utilidades (@RicardoBSalinas / Twitter)

Ricardo Salinas Pliego pide a trabajadores con dudas consultar el sistema operativo

En un segundo mensaje, Ricardo Salinas Pliego resaltó que siempre ha cumplido y seguirá cumpliendo con sus obligaciones, por lo que agregó, continuará dando la cara.

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego expuso que en caso de que haya trabajadores de sus empresas con dudas, puede ser atendido en “Zeus”, el sistema operativo en Grupo Salinas.

Incluso, en su publicación ante los rumores de no pagar utilidades, el empresario señaló que dará la cara a quienes no son trabajadores de sus empresas.

En ese sentido, Ricardo Salinas Pliego dejó un correo electrónico para aquellos que dijo, no sean colaboradores y quieran “darle problemas”.

“Yo siempre cumplo y seguiré cumpliendo y dando la cara. Si eres colaborador y tienes dudas, te espero en Zeus y si no eres colaborador y quieres darme problemas, te dejo este mail auditoria_redessociales@gruposalinas.com.mx. Aquí uno como siempre dando la cara 🤦🏻‍♂️” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego sobre el pago de utilidades (@RicardoBSalinas / Twitter)

Ricardo Salinas Pliego insiste en que sí pagó utilidades ante críticas

Las publicaciones de Ricardo Salinas Pliego no pasaron desapercibidas entre usuarios de redes sociales, quienes insistieron en sus acusaciones por la falta de pago de utilidades.

Entre los reclamos, internautas y presuntos trabajadores de Grupo Salinas afirmaron que los “adelantos” que dijo el empresario, no son parte del pago de utilidades.

En cambio, afirmaron los críticos del empresario, el dinero que se entregó a los trabajadores durante el año corresponde a un bono de productividad que se da por llegar a determinadas metas.

Fiel a su estilo, Ricardo Salinas Pliego insistió en negar las acusaciones y en algunos casos, se lanzó con insultos en contra de los usuarios de redes sociales.