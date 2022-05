Una supuesta ex empleada de Banco Azteca narro cómo se llevan a cabo los fraudes en ese banco mediante videos que se han vuelto virales por el tema de los robos a cuentahabientes de esa empresa..

La ex empleada señaló, durante la entrevista que ya no está disponible en el canal del youtuber Gusgri, que no tienen prohibido el uso de celular al momento en el que están en la tienda por lo que lo utilizan para sacar fotos a las tarjetas de un lado y de otro para posteriormente hacer compras en tiendas virtuales con menores candados de seguridad como:

Palacio de Hierro

Volaris

Elektra

Coppel

Liverpool

Vivaaerobus

¿Se acuerdan que hace tiempo salió a la luz que a una persona de la 3a edad en @BancoAzteca le robaron los ahorros de toda su vida?

Los invito a ver este hilo de videos donde una empleada narra cómo operan los empleados de esa institución para robar a los cuentahbientes pic.twitter.com/FJa3pjfcLg —  Տᑌ MALVADA ᗰᗩᒎᗴՏ丅ᗩᗪ ᒪᗩ ᗷᗝᗩ 👑🐍 (@JeSuisLaBOA) May 7, 2022

Empleados de Banco Azteca hacen fraude principalmente contra personas de la tercera edad, asegura supuesta ex empleada

Sobre todo, resaltó que como ha sucedido en otros casos, los principales fraudes en cuanto a robo de ahorros son contra personas de la tercera edad.

Detalló que se traspasan el dinero de esa cuenta a la de algún conocido suyo y únicamente le dan un saldo de 500 pesos a los adultos mayores que en su mayoría tienen recursos que vienen de la pensión de Bienestar.

También señaló que se manda el dinero a un banco distinto, no a cuentas de Elektra y se hace mediante spei.

Y es que señaló que el sistema de Banco Azteca tiene errores para detectar movimientos de salida de dinero y únicamente reporta ingresos por lo que no se pueden conocer los movimientos y transferencias a otras cuentas.

De la misma manera, relata cómo les introducen a su cuenta productos que no piden y que finalmente los empleados se los se los llevan mientras los clientes los pagan sin su conocimiento.

Y a pesar de ello no les importa a los gerentes reportar todos los casos en los qué los propios clientes acuden a denunciar de manera presencial cargos no reconocidos.

Ricardo Salinas Pliego señala campaña contra Banco Azteca

En su reacción a los videos que se hicieron virales este día, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, dijo que es posible que sea una campaña de mentiras en contra de esa empresa.

No obstante anunció que emprenderán una serie de acciones ya que dijo los señalamientos que se hacen son gravísimos y no se va a tolerar.

Ricardo Salinas aseguró que la mayoría de los empleados de Grupo Salinas son gente honesta y trabajadora.

“Yo confío mucho en nuestra gente” Ricardo Salinas Pliego. Dueño de Banco Azteca

No obstante, reconoció que es posible que en cualquier empresa grande se cuelen “pillos”, como ha sucedido.

Recordó el suicidio de un adulto mayor al que le robaron los ahorros de su cuenta, pero afirma que esos casos los revisa personalmente.

Por todo ello aseguró que en caso de ser víctima de fraude tendrán el respaldo de Banco Azteca, se van a identificar a quienes hagan delitos y “la empresa está de su lado.