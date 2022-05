El empresario y fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego tiró una indirecta a BBVA “yo no les voy a regalar café, les regalaré tiempo aire, y no por equivocarnos”.

Fue mediante un tuit que el empresario Ricardo Salinas Pliego prometió regalar tiempo aire a sus usuarios de Banco Azteca “porque se le dio la gana y amaneció de buenas”.

Cabe resaltar que Grupo Salinas es un grupo de varias empresas entre las que se encuentran TV Azteca, Grupo Elektra y por ende Banco Azteca.

Por ello, el empresario dueño de Banco Azteca aprovechó para recordar los recientes acontecimientos con el banco BBVA y decir lo siguiente:

“Hace unos días un banco les invitó un cafecito, yo no les voy a regalar café, les regalaré tiempo aire, y no por equivocarnos… porque me dio la gana y amanecí de buenas”, mencionó el empresario.

Además, Ricardo Salinas Pliego se atrevió a decir que “cuando uno trabaja, se puede dar ciertos lujos como invitar a los amigos”.

Salinas Pliego regalará tiempo aire (Vía Twitter)

El comentario de Salinas Pliego mediante su cuenta de Twitter se da luego de que Banco Azteca anunciara que regalará 100 pesos por cada recarga de 50 pesos o más.

Es decir, que por cada recarga de 50 pesos, el beneficio es del 300 por ciento, obteniendo un total de 150 pesos.

Pero si recargas 100 o más, el beneficio es del 200 por ciento, ya que el abono se mantiene en 100 pesos.

Esta oferta es presentada como “bazatón”, cuyo beneficio puede obtenerse al realizar una recarga desde su plataforma BAZ.

Es importante mencionar que dicha oferta sólo se encuentra disponible el día de hoy, 18 de mayo, por lo que a partir del día de mañana el beneficio ya no estará vigente.

Banco Azteca (Graciela López / Graciela López/Cuartoscuro)

¿Qué pasó con BBVA?

Fue el pasado 9 de mayo que BBVA depositó dinero por error a varios usuarios del banco.

Ante esto, varios clientes se apresuraron a retirar el dinero en efectivo; pero BBVA no tardó en mostrarles saldos negativos en sus cuentas por el dinero a deber.

Dada las afectaciones y quejas que expusieron los usuarios, BBVA ofreció compensar el error invitándoles “un café” por las molestias ocasionadas.