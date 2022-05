El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, explotó contra un usuario de Banco Azteca pues le dijo “ ¿a usted le dijeron pendejo cuando le pidieron ponerse el bozal?” .

Lo anterior, porque el usuario de Twitter, @marco15420107, le señaló que le negaron el servicio por no usar cubrebocas.

@RicardoBSalinas @CarlosJoaquin ya usen la razón no? Están pasando por los (…) el decreto del gobernador”.

“Aquí en @BancoAzteca tratando de hacer un envío y sus gorilas me niegan el servicio por el cubrebocas el cual ya no es obligatorio en el estado de Quintana Roo

Ante esto, Ricardo Salinas Pliego explotó, pues la forma en cómo exigió el servicio el usuario de Banco Azteca molestó al empresario que, le contesto lo siguiente:

Ricardo Salinas Pliego es la cara del México que no queremos: Gabriela López Gómez

Cliente de Banco Azteca no es atendido; empleados celebraban un cumpleaños (FOTO)

“Primero que nada, ni son gorilas, ni son míos… creo que no son las formas de presentar un reclamo, a ver dígame ¿a usted le dijeron pendejo cuando le pidieron ponerse el bozal?. Ya pedí que lo atendieran pero vamos respetándonos… ¿cómo ve?”.

De acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, sus empleados “no son gorilas” y las formas de presentar el reclamo no eran las adecuadas.

Lo anterior, porque el empresario le contestó “¿a usted le dijeron pendejo cuando le pidieron ponerse el bozal?”.

Por ello, Ricardo Salinas Pliego pidió respeto por parte del usuario @marco15420107 y le dijo que ya estaba haciendo movilizándose para qué le brindarán el servicio.

Cabe destacar que la pelea entre Ricardo Salinas Pliego y el usuario de Banco Azteca no quedo ahí, ya que el cibernauta denuncio que recibió violencia por parte de los empleados al no ponerse el cubrebocas.

Apenas voy entrando a la sucursal y ya me estaban cerrando el paso los 2 chicos de la entrada (checar videos de vigilancia)”.

“Si, sí me atendieron como lo que dije señor Salinas, y lo sostengo, para empezar ellos mismos traen el cubrebocas todo mal puesto.

De acuerdo con @marco15420107, los vigilantes afirmaron que no se le brindaría servicio en Banco Azteca hasta que llevará cubrebocas, a lo cual el cibernauta respondió que no era obligatorio.

¿La Dinopizza de Little Caesars es lo que esperabas? Fans de Jurassic World ya tienen un veredicto

Pese a esto, el usuario de Twitter informó que le negaron el servicio, por ello cuestionó a Ricardo Salinas Pliego respecto al hecho, pues alegó que si no era obligatorio, ¿por qué rechazan al cliente del banco?

“No te van atender si no llevas cubrebocas, lo cual resondi que no era obligatorio y si, ingresé a la sucursal de manera normal, quería incluso comprobar la amenaza, y si, así fue, porque permitir eso? Si ya no es obligatorio? Porque rechazar clientes en su banco? Porque? Saludos”.

Usuario de Twitter