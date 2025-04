Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, explicó el límite de consumo de internet de Totalplay y prometió que no afectará a los usuarios.

Ayer miércoles 2 de abril Totalplay, empresa de Ricardo Salinas Pliego, se vio severamente criticada por la nueva política en el límite de consumo de datos e internet, que traería cargos extra a los usuarios que excedan lo permitido.

Ante ello, Profeco se pronunció en contra de la empresa de telecomunicaciones, mientras que usuarios llamaron a un boicot, lo que ya ocasionó que Ricardo Salinas Pliego saliera a explicar la medida del límite de consumo de internet.

En ese contexto, el millonario empresario Ricardo Salinas Pliego salió a defenderse respecto al límite de consumo de internet de Totalplay, que asegura no afectará a los usuarios.

A través de un comunicado de X, Ricardo Salinas Pliego prometió resolver a los clientes de Totalplay , no sin antes explicarles en un video en qué consiste el límite de consumo de internet:

Cómo cancelar Totalplay si no estás de acuerdo con el límite de datos en internet

“¿Alguna vez les he quedado mal? TotalPlay es el mejor servicio de internet del país y yo soy un defensor del libre mercado. Denme chance, yo les voy a resolver, no se preocupen, eso si, primero déjenme explicarles en un video, lo que quiero hacer, por qué y si no les gusta pues tienen 3 opciones”.

Ricardo Salinas Pliego