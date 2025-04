Luego de que Totalplay de Ricardo Salinas Pliego diera a conocer la actualización de su política para el límite en consumo de internet, los memes llenaron las redes sociales en una virtual pelea de Telmex vs. Totalplay.

Los memes se desataron tras una comparación de las tarifas entre ambas empresas en sus servicios y su límite de consumo ante la política de “internet simétrico”.

Cabe señalar que estos nuevos límites de consumo en el servicio de internet señalan un pago de 110 pesos mexicanos por cada 100 GB extra dependiendo el paquete contratado.

Con esto, los internautas se comenzaron a cuestionar si Telmex se pregunta “¿Ahora somos los buenos?“.

Memes Telmex vs Totalplay (Especial)

Te compartimos los mejores memes de Telemex vs. Totalplay ante las políticas por el límite de consumo de internet de la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego aseguró desde sus redes sociales que el límite de consumo de internet de Totalplay actualizado no va afectar a los usuarios.

Asimismo, reiteró que que el servicio de Totalplay no ha quedado mal a sus consimidores y pidió “derke chance” para resolver las dudas de sus clientes; además de dar opciones para quienes no estén de acuerdo con esta nueva tarifa.

“¿Alguna vez les he quedado mal? TotalPlay es el mejor servicio de internet del país y yo soy un defensor del libre mercado. Denme chance, yo les voy a resolver, no se preocupen, eso si, primero déjenme explicarles en un video, lo que quiero hacer, por qué y si no les gusta pues tienen 3 opciones”.

Ricardo Salinas Pliego