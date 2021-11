Reclama a Walmart un engaño; compró AirPods Pro y le dieron un jabón Zote

Una persona presuntamente recibió un jabón Zote, en lugar de unos AirPods Pro que compró en Walmart.

A través de Twitter denunció que en Walmart le robaron y en el paquete en lugar de enviarle unos audífonos AirPods Pro, le mandaron un jabón Zote.

Walmart le contestó en la red social y aseguró que le dará seguimiento a su caso.

El usuario de Twitter @JilgueroEurupeo aseguró a través de la red social que compró en Walmart unos audífonos AirPods Pro.

Sin embargo, cuando abrió el paquete que le envió Walmart se dio cuenta que le echaron un jabón Zote envuelto en papel café.

@JilgueroEurupeo compartió una foto donde se ve un Zote blanco en una caja y envuelto en papel, tipo cartón.

El tuitero pidió a la tienda Walmart que le resuelva o dijo que pediría la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Walmart, hola, me podrían resolver? Compré unos AirPods Pro y me robaron metiéndome un jabón en el paquete, me piden resolver o me comunico a Profeco??”.

@JilgueroEurupeo