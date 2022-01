Parlamento abierto para la reforma energética inició “con diálogo de sordos”, señalan

El parlamento abierto para la discusión de la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició el 17 de enero “con diálogo de sordos”, señalaron.

De acuerdo con Rosanety Barrios, especialista en temas de energía, la primera de 19 mesas para discutir la reforma eléctrica inició con 3 ponentes a favor y 3 en contra, como parte de la exigencia del formato, cosa que calificó como muy triste.

En entrevista para Así las cosas, dijo que, quienes como ella, fueron a defender “el modelo de competencia ” llegaron con datos públicos y duros ; así como con un análisis puntual.

“Del otro lado no tuvimos un solo dato que se pudiera verificar, entonces esta normativa que todos hemos escuchado ahí está…estamos arrancando más o menos como era de esperarse, con un diálogo de sordos”

Barrios aseguró que los legisladores que aún tienen dudas respecto a la reforma energética de AMLO puedan convencerse con los datos duros que se presentarán durante el parlamento abierto.

Este constará de 19 mesas que se realizarán durante un mes donde expondrán diversos especialistas en materia energética.

La especialista mencionó que los temas más importantes que se tratarán en el parlamento abierto y que todos deberían entender son:

Además, aclaró que el discurso presidencial que se tuvo en parlamentos anteriores fue de no cambiar una coma; sin embargo, ahora se abrió una mesa de negociación en Gobernación.

De acuerdo con Rosanety Barrios, la reforma energética, por la forma en que está planteada y diseñada, define todo el modelo económico del país.

El planteamiento de la reforma e que desaparezca el 25% de las inversiones privadas hachas en los últimos 25 años.

Además, se le daría un “control absoluto” a una empresa estatal, que le reportaría al gobierno en turno sobre el sector eléctrico.

“Esta empresa estaría decidiendo qué plantas se hacen, en donde y a cómo va a vender la energía y a quien le va a vender la energía. Eso es un control político total. Eso no tiene nada que ver con energía, es control político”

Asimismo, aseguró que se estaría dejando en manos de una empresa del Estado l a capacidad de condicionar a los gobiernos estatales a tener ciertos comportamientos para tener cierto precio para la energía

“Estaríamos dejando en manos de una empresa del Estado la capacidad de poderle decir a un gobernador: no me gusta lo que estás haciendo, a ti no te voy a poner planta o a ti te voy a vender la energía más cara”

Rosanety Barrios, especialista en temas de energía