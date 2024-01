La tienda de autoservicio Sam’s Club trae estas increíbles ofertas para que inicies o surtas tu negocio con productos de diferentes categorías.

Aunque estas ofertas están dirigidas a emprendedores de restaurantes, hoteles y tiendas, no son exclusivas de estos comercios, así que aprovéchalas antes de que se terminen.

Así que si quieres ahorrar dinero, paga 10 y llévate 11 productos de Sam’s Club del 17 al 18 de enero de 2024. A continuación te decimos cuáles son los mejores precios de las ofertas en Sam’s Club, así como cuáles son los productos participantes.

Paga 10 y llévate 11 en Sam’s Club

Sam’s Club trae su promoción Lo más especial para sorprender a tus clientes que tiene los mejores precios del 17 al 18 de enero 2024.

Para comprar las mejores ofertas de la tienda Sam’s Club y ahorrarte dinero, solo paga 10 y llévate 11 productos. Es decir, Sam’s Club te regala un producto al comprar 10 artículos seleccionados.

Recuerda que puedes comprar a través de su sitio web, en su APP o puedes dirigirte a sus clubes físicos. Sin embargo, es necesario que cuentes con una tarjeta de socio , o no podrás aprovechar los mejores precios del 17 al 18 de enero 2024.

Profeco clausura Sam's Club por revisar ticket a los usuarios (Sam's Club México)

Estos son los mejores precios en Sam’s Club del 17 al 18 de enero 2024

A la promoción de paga 10 y llévate 11 productos que está disponible en Sam’s Club, entran muchos productos seleccionados en diferentes categorías.

Esto puede interesarte si quieres iniciar tu negocio, si manejas un restaurante, un hotel o una tienda.

No obstante, si no es el caso y lo tuyo es llenar tu alacena con alimentos no perecederos, también puedes aprovechar los mejores precios en Sam’s Club.

Estas son las categorías que entran en la promoción paga 10 y llévate 11:

Abarrotes

Bebidas

Regriferados y frescos al mayoreo

Limpieza y mantenimiento

Blancos y colchones hoteleros

Equipo de cocina

Material de oficina

Aceites automotrices

Higiene personal y belleza

Vinos, licores y cervezas

Productos farmacéuticos

Utensilios de cocina

Además, te incluimos un listado de 11 productos que podrías comprar en estas ofertas en Sam’s Club:

Aceite de Canola Capullo 5 litros a $295.64 Refresco Coca-cola 24 piezas de 600 ml a $386.69 Carne para hamburguesas a $373.39 Lavatrastes líquido Axion Limón 2.8 litros a $132.97 Colchón Queen Size Serta One Memory Foam a $12,786.47 Cucharas soperas ovaladas Tramontina 36 piezas a $391.80 Caja de hojas de papel carta Scribe FotoBond 75 gr a $1,032.19 Jabón líquido para manos Member’s Mark a $189.24 Brandy Torres 10 700 ml a $367.26 Suplemento Alimenticio Emergen-C Vitamina C a $199.49 Batería de cocina Member’s Mark de aluminio 9 piezas a $2,556.47

Esta oferta de paga 10 y llévate 11 de Sam’s Club no aplica con otras promociones, combos o cupones, y debes consultar los términos y condiciones. Estos precios están sujetos a disponibilidad por Club.