No, no eres tú y los precios que viste no están mal. La rosca de reyes sí es más cara este 2023 en comparación con los costos que tuvo en años previos.

Desafortunadamente las malas noticias para las familias mexicanas que se enfrentan a la cuesta de enero no se quedan ahí, ya que los juguetes también son más caros este 2023.

Y es que de acuerdo con reportes, tanto en el caso de la rosca de reyes, como en el caso de los juguetes, los precios son bastante más elevados que los del año pasado.

Juguetes para el Día de Reyes (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Rosca de reyes es 33% más cara que en 2022; juguetes cuestan más del doble

De acuerdo con lo informado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), lo que viste es completamente cierto, la rosca de reyes y los juguetes sí son más caros este 2023.

El organismo afirmó que toda la línea de consumo correspondiente al Día de Reyes, que es el 6 de enero, ha registrado severos incrementos de precios con respecto al 2022.

En particular, la ANPEC dio a conocer que en el caso particular de la rosca de reyes, el aumento en su costo ha sido en un nivel promedio del 33 por ciento.

En tanto, indicó el mismo organismo, se ha podido identificar que los juguetes son más caros en comparación con los precios del año pasado, en un promedio del 70 por ciento.

No eres tú, la rosa de reyes sí está más cara

¿Por qué son más caros la rosca de reyes y los juguetes este 2023?

Sobre la situación de carestía generalizada, Cuauhtémoc Rivera, el presidente de ANPEC, explicó que las alzas en los costos de los productos se deben a diversos factores.

El representante del organismo expuso que analistas advierten que el incremento en los precios obedece a “la inminente recesión en la que entrará la economía de Estados Unidos”.

Aunado a lo anterior, dijo, otros factores que se han identificado como los responsables de los aumentos de los precios, son los siguientes: