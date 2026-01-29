La prestigiosa marca de autos Mercedes-Benz, se negó a trasladar su fábrica de Alemania a Estados Unidos tal y como propuso el gobierno del presidente Donald Trump.

De acuerdo con Ola Källenius, director ejecutivo de Mercedes-Benz, Estados Unidos propuso beneficios fiscales e incentivos para el trasladado de la fábrica, los cuales fueron rechazados de manera inmediata.

Mercedes-Benz rechaza trasladar fábrica a Estados Unidos; “sus raíces” están en Alemania

En entrevista al medio alemán The Pioneer, Ola Källenius dio a conocer que rechazó una propuesta del gobierno de Trump, la cual planteaba trasladar la fábrica de Mercedes-Benz ubicada en Stuttgart a Estados Unidos.

Según reveló, el posible plan fue presentado en 2024 por Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, quien dijo esto podría beneficiar a la compañía.

El director ejecutivo señaló que, pese a recibir ofertas de beneficios fiscales para ello, entre otros, descartó la propuesta pues aseguró que “las raíces” de Mercedes-Benz están en Alemania.

Ola Källenius señaló que esto no debe cambiarse nunca, reiterando que parte del origen de Mercedes-Benz se encuentra en la ciudad Stuttgart, dentro de la región de Suabia, en donde permanecerán sin cambio alguno.

Si bien el directivo reconoció que en más de 100 años de historia, Mercedes-Benz ha logrado posicionarse como una marca de prestigio a nivel mundial, su origen está en Alemania.