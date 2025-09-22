Para fans de los tenis coleccionables y las tradiciones mexicanas, este año tendremos los Converse Día de Muertos.

Los Converse Día de Muertos contarán con un par de diseños inspirados en los elementos de las ofrendas y la celebración del 1 y 2 de noviembre.

¿Cómo serán los Converse Día de Muertos?

Los Converse Día de Muertos estarán basados en el modelo Chuck Taylor All Star, que es el clásico de esta marca de tenis, con suela de goma y hechos de lona.

En total habrá dos diseños de los Converse Día de Muertos, para que elijas el que más te guste:

Color hueso con estampados en tonos grises, con calaveritas, mariposas y papel picado

Negro con los mismos elementos, pero estos con colores tradicionales de la temporada

Converse Día de Muertos (Converse)

Además, cuando las suelas se unen, aparece el rostro de una calaverita de azúcar; incluso la caja, cuenta con un diseño especial.

Acompañando el lanzamiento se presentó una campaña especial que incluye una serie de guitarras decoradas en las Boutiques Converse de Santa Fe, Satélite 2 y Centro Histórico.

Sin olvidar que un spot filmado en Pátzcuaro y Tzintzuntzan, Michoacán, que honra a la comunidad purépecha, con música de Jacinto, un cantautor emergente, interpretando “Mariposa”.

Por último la historia completa detrás de la colección se podrá ver en Converse México, a partir del 22 de septiembre.

También se podrá solicitar vía DM en Instagram a la cuenta oficial de Converse México.

Converse Día de Muertos (Converse)

Precio de los Converse Día de Muertos

El precio por par de los Converse Día de Muertos será de 2 mil 399 pesos para ambos diseños, contando con números del 22 al 10 nacional.

La preventa será exclusiva en converse.com.mx del 22 al 25 de septiembre, a partir de las 9:00 am.

Desde el 25 de septiembre, podrás encontrar los tenis en tiendas físicas de Converse y en línea.

Y a partir del 29 de septiembre, estará disponible en distribuidores autorizados como:

Liverpool (dama y caballero)

Palacio de Hierro (solo caballero)

Mercado Libre

Converse Día de Muertos (Converse)