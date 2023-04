La jornada laboral podría ser más corta en México, pero esto no sería una buena noticia para Ricardo Salinas Pliego. El presidente de TV Azteca enfureció por la posibilidad y no el hecho, y ya soltó ofensas contra diputados.

“¡Una gran noticia! Se aprobó en comisiones nuestra propuesta para reducir la Semana Laboral de 48 a 40 horas”, publicó el diputado Jorge Álvarez Máynez en Twitter, quien presentó una de las dos iniciativas en ese sentido.

A esta propuesta de Movimiento Ciudadano se sumó otra de Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena. El presidente de TV Azteca enfureció por la noticia y se lanzó en contra de Jorge Álvarez Máynez en Twitter.

“Oiga, Jorge Álvarez Máynez, ¿por qué esa falta de imaginación y de altura de metas? Si en verdad quiere beneficiar a los trabajadores, yo le tengo una mejor propuesta”, y así inició la ira de Ricardo Salinas Pliego...

La iniciativa que busca reducir la jornada laboral en México será enviada al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación antes del 30 de abril de 2023. Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego dice tener una propuesta mejor...

“Que ningún mexicano trabaje nada (así como ustedes en el Congreso, que nada más sirven para hacerse pendejos y estar mamando del dinero de los que todavía trabajamos)”, dijo el presidente de TV Azteca a Jorge Álvarez Máynez.

“Por otro lado, me gustaría saber si ¿usted nació pendejo o se le cayó a su mamá de chiquito?… ¿A caso no sabe de dónde sale el dinero con el que le pagan, usted cree que crece en los árboles?”, reclamó indignado por la propuesta.

“Para que me dé más risa y me cause más gracia, le recomiendo proponer una ley para que el gobierno nos mantenga ¡a todos! Total, se nota que sus propuestas son para ganarse el voto, para hacernos reír o para dar lastima. No todos los mexicanos soñamos con ser mantenidos del gobierno”.

Ricardo Salinas Pliego