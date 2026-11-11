La National Funeral Directors Association (NFDA), desarrollada en Charlotte, Carolina del Norte, J.García López Grupo Funerario obtuvo por décimo año consecutivo el Pursuit of Excellence Award que distingue a las empresas funerarias por sus altos estándares de calidad y profesionalismo.

La distinción otorgada por la NFDA reconoce la evolución de la compañía mexicana en la prestación de servicios funerarios en México.

NFDA reconoce la calidad de los servicios funerarios

El reconocimiento refleja la apuesta de la empresa por la disciplina operativa, el capital humano especializado y la innovación, así como el desarrollo de un modelo de atención integral que contempla servicios antes, durante y después de los servicios funerarios.

La compañía busca ofrecer atención oportuna y personalizada a las familias que confían en ella para rendir el Homenaje a la Vida de sus seres queridos.

En tanto, el CEO de J. García López Grupo Funerario Óscar Padilla, destacó que el premio es resultado del trabajo en equipo y de una gestión enfocada en mantener estándares de calidad.

El Pursuit of Excellence Award es, sin duda, el reflejo del trabajo en equipo y de una gestión responsable alineada con los más altos estándares de calidad para brindar servicios que superen las expectativas de las más de 45 mil familias que han adquirido con nosotros un Plan Funerario a Futuro y de los 25 millones de personas que protegemos a través de la Asistencia Funeraria. Óscar Padilla, CEO de J. García López Grupo Funerario

Empresa reporta atención a más de 45 mil familias

De acuerdo con el CEO de J. García López Grupo Funerario, más de 45 mil familias han adquirido un plan funerario a futuro con la compañía, mientras que 25 millones de personas cuentan con protección a través de sus servicios de asistencia funeraria.

Por su parte, la NFDA integra a más de 20 mil miembros a nivel mundial y tiene presencia en Washington, D.C.

J. García López impulsa innovación en servicios funerarios

La empresa señaló que su trayectoria ha estado marcada por inversiones en infraestructura e innovación, además del fortalecimiento de su ecosistema interpersonal.

Con este reconocimiento, J. García López Grupo Funerario mantiene su apuesta por incorporar tecnología y desarrollar nuevos estándares de atención en los servicios funerarios en México.