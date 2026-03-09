México.- Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Sin embargo, muchas veces se subestima el impacto que tiene el colchón en la calidad del descanso y en el bienestar diario. Con esta idea en mente, Sears nos trae sus Días del Descanso, una temporada dedicada a renovar el espacio donde empieza y termina cada jornada: la cama.

Que no se te pase, pues esta gran oportunidad de renovar tu colchón estará vigente del 26 de febrero al 31 de marzo, tanto en tiendas físicas como en sears.com.mx, esto en busca de ofrecerte opciones accesibles para mejorar su descanso con productos de alta calidad.

Durante este periodo, el departamento de colchones contará con promociones especiales que permiten acceder a modelos de distintas tecnologías y niveles de confort con facilidades de pago. Entre los beneficios destacados se encuentran hasta 30% de descuento más hasta 18 meses sin intereses, así como hasta 45% de descuento y hasta 15% adicional pagando con Tarjeta Sears, opciones que facilitan renovar el colchón sin comprometer el presupuesto.

Marcas participantes y beneficios adicionales

En Sears, podrán encontrar una amplia selección de marcas especializadas en descanso, entre las que se encuentran: America, Spring Air, Sealy, Sears O-pedic, Restonic, Therapedic, Luuna, Serta o Vittorio Benzi, reconocidas por integrar tecnología, materiales de calidad y diseños pensados para ofrecer soporte y confort durante el sueño.

Además de los descuentos, Sears busca facilitar la experiencia de compra con beneficios adicionales. Entre ellos destaca envío gratis en compras mayores a $299 pesos, así como la opción de comprar en línea y recoger en tienda aproximadamente dos horas después de realizar el pedido, una alternativa pensada para quienes prefieren combinar la compra digital con la inmediatez de recoger su producto en tienda.

Con Días del Descanso, Sears apuesta por recordar que mejorar la calidad de sueño puede comenzar con una decisión sencilla: elegir el colchón adecuado. Y cuando se trata de descanso, invertir en comodidad también es invertir en bienestar.

Corre a Sears y aprovecha las promociones para renovar tu descanso y despertar cada mañana con más energía. Con una amplia variedad de colchones, tamaños y tecnologías, encontrarás el modelo perfecto para disfrutar noches más cómodas y reparadoras.