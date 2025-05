Trabajadores de Uber y otras plataformas de repartidores se quejaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la eliminación del impuesto del 2% a sus ganancias.

Este impuesto del 2% se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) en diciembre de 2021 y desde 2022 entró en vigor en el Código Fiscal, sin embargo, Uber interpuso un amparo.

Pese a las quejas de los repartidores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto que buscaba amparar nuevamente a Uber contra el cobro del impuesto.

Impuesto a Uber: SCJN negó amparo pese a quejas de repartidores

Este miércoles 30 de abril la SCJN negó el amparo a Uber que pretendía eliminar el cobro del impuesto del 2% establecido en el Código Fiscal por el uso y la explotación de la infraestructura de la CDMX.

Con tres votos en contra y dos a favor, la Segunda Sala de la SCJN ordenó que se turne el proyecto a la ministra Lenia Batres Guadarrama para la elaboración de uno nuevo donde se establezca el criterio de la mayoría.

La SCJN decidió no amparar a la empresa Uber contra el artículo 307 ter del Código Fiscal de CDMX, que establece que las personas físicas o morales operen aplicaciones para la entrega de paquetes deberán pagar el 2% de impuestos.

Impuesto a Uber: Ministro de SCJN negó amparo por esta razón

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena dio el voto decisivo para rechazar el proyecto de amparo de la empresa Uber al considerar que el cobro de este impuesto no puede ser defendido como derecho en un amparo.

“Estoy en contra del proyecto, me parece que el cobro no encuadra como derecho. No obstante eso, me parece que existen agravios por estudiar. Si bien estoy en contra del proyecto, no me pronuncio en este momento sobre la inconstitucionalidad del cobro”, expresó el ministro de la SCJN.

El amparo de Uber había sido estudiado previamente por un juez que consideró que era adecuado eliminar el pago del impuesto del 2%, pero la resolución fue impugnada y el caso llegó a la SCJN.