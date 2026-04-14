Un impactante incendio se reportó en un estacionamiento de la empresa de autos eléctricos en China BYD.

De acuerdo con los reportes, el incendio ocurrió el 14 de abril en el estacionamiento de la empresa ubicado en un parque industrial de Shenzhen donde se resguardaban “vehículos de prueba y desguazados”.

El incendio, que provocó grandes columnas de humo negro fue extinguido por bomberos; no se reportan heridos.

Incendio en estacionamiento de BYD provoca pánico; no hay heridos

La mañana del martes 14 de abril se registró un fuerte incendio en un estacionamiento de varios niveles de la empresa BYD en China.

Videos sobe el incidente muestran todo el estacionamiento envuelto en llamas y humo denso y negro que se extendía por varios metros de altura que se extendió sobre la zona industrial.

🚨 Incendio en las instalaciones 🏭🔥 de BYD en China



La automotriz china @BYDCompany 🚙 informó que un incendio se registró la mañana de este martes en un estacionamiento dentro de un parque industrial en Shenzhen 📍.



📌 De acuerdo con la empresa, el área afectada estaba… pic.twitter.com/lgjYYNv7Bw — SDP Noticias (@sdpnoticias) April 14, 2026

De acuerdo con las autoridades, el incendio que provocó pánico entre quienes lo observaron, fue controlado y extinguido sin que se reportara ningún herido.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio o la magnitud del daño económico para la empresa de autos eléctricos

Incendio afectó solo estacionamiento de autos de prueba de BYD

Por su parte, la empresa declaró que el incendio afectó únicamente a su estacionamiento “tridimensional” ubicado en el subdistrito de Ma Luan del distrito Pingshan de Shenzhen.

En este espacio se almacenaban vehículos de prueba, así como desguazados, es decir, no albergaba autos en producción o en proceso de entrega.

Sin embargo, la empresa de autos eléctricos en China no ha confirmado su el incendio provocó alguna interrupción operativa en la producción, pues el estacionamiento se ubica en el mismo predio que su fábrica principal de la zona.