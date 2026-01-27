La compra de Iberdrola por parte de Cox está cada vez más cerca de concretarse, debido a que la empresa de energías renovables informó que ya consiguió el financiamiento necesario para cerrar la adquisición.

Así lo dio a conocer Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, quien reveló los detalles sobre la compra de activos de Iberdrola México y acá te compartimos lo que se sabe.

Cox revela detalles de la compra de Iberdrola México

El 31 de julio de 2025, Cox destapó sus intenciones por comprar Iberdrola México. Desde entonces, la firma española de energía renovable ha realizado una serie de operaciones para cerrar la adquisición.

El 26 de enero, Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de la empresa, informó que la compra está por concretarse debido a que se consiguió un financiamiento a través de un crédito sindicado con los siguientes detalles:

El monto de la compra es de 4 mil 200 millones de dólares, es decir cerca de 72 mil 870 millones de pesos

Cox pagaría mil 550 millones de su propio capital y de recursos provenientes de inversionistas institucionales

Los 2 mil 650 millones de dólares restantes se pagarían por medio de un crédito sindicado ya asegurado

Dicho crédito es respaldado por 7 instituciones financieras:

Citi

Goldman Sachs

Barclays

Deutsche Bank

Santander

BBVA

Bank of Nova Scotia

Cox (Especial)

Además, se dio a conocer que la operación para concretar la compra de los activos de Iberdrola México, será revisada y regulada tanto por la Comisión Nacional de Energía (CNE), como por la Comisión Nacional Antimonopolio en México (CNA).

Cox busca fortalecer presencia en México

Cabe destacar que la ambiciosa compra de Iberdrola México que Cox está por concretar, forma parte de su plan para fortalecer su presencia en el mercado nacional.

Sobre ello, la firma ha reconocido que México se ha colocado como uno de los mercados de mayor crecimiento estratégico y al hacerse de los activos de la empresa, sumará más de 2 mil 600 MW a su capacidad operativa.

Iberdrola (Iberdrola vía X)

Asimismo, Cox prevé que al finiquitar la operación se hará de una cartera de proyectos de generación de unos 12 GW, con lo que se erigiría como la mayor proveedora de electricidad en México en el sector privado.

Lo anterior debido a que se prevé que las operaciones que obtendrá cuentan con cerca del 25% de la cuota del mercado en el territorio mexicano, pues equivalen a más de 20 teravatios por hora y más de 500 grandes clientes.