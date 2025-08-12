No te pierdas el Hot Fashion 2025 en México, aquí sus fechas y las tiendas participantes en la jornada de descuentos.
El Hot Fashion celebra su quinta edición. Se trata de la campaña de ventas online para los amantes de la moda, belleza y el cuidado personal.
Fechas del Hot Fashion 2025 en México
Ya sabemos las fechas que tendrá el Hot Fashion 2025 en México, así que toma nota para que compres lo que quieras con el mejor precio.
La popular jornada de descuentos inició el lunes 11 y termina el lunes 18 de agosto a las 11:59 p.m.
En el Hot Fasión 2025 participan más de 150 marcas de todo México, ofreciendo más de 2000 ofertas en distintas categorías como son:
- Ropa
- Calzado
- Accesorios
- Belleza
- Salud y cuidado personal
- Promos financieras
Estas son las tiendas participantes en el Hot Fashion 2025 en México
La tiendas y marcas participantes en el Hot Fashion 2025 en México son estas:
- Skechers
- Charly
- Amazon
- H&M
- Tienda Monte
- Puma
- Elektra
- Walmart
- Bodega Aurrerá
- Studio F
- Universo de Fragancias
- Lotto
- Oggi Jeans
- Coppel
- Samsonite
- Armani Exchange
- Columbia
- Under Armour
- Lacoste
- Dyson
- New Era
- Farm Rio
- Swarovski
- Calzedonia
- Clarins
- Intimissimi
- GNC
- Regina Romero
- Sephora
- Shopinbaz
- Dorothy Gaynor
- The North Face
- Beauty Art
- Brooks Brothers
- Taf
- Tommy Hilfiger
- Victoria’s Secret
- Prada
- Asics
- Tous
- Ray Ban
- Gap
- Woolworth
- Vans
- Scappino
- New Balance
- Old Navy
- Aerie
- Banana Republic
- Rapsodia
- Timberland Pro
- Top Care
- Speedo
- Oakley
- Privalia
- Platano Melón
- Waldo’s
- Coach
- Guess
- Calvin Klein
- Kipling
- Bath& Body Works
- Timberland
- Flexi
- Abercrombie & Fitc
- Levis
- Andrea
- Dockers
- Laces
- Need Beauty
- Martí
- Coqueta y audaz
- Hanes
- American Eagle
- Eagel Eyes
- Carnival
- Ellaz
- Shasa
- Cklass
- Impuls
- Adore Me
- Dp street.mx
- Dportenis.mx
- C&A
- Vertiche
- Temu
- Sears
- High Street
- Ilusión
- Panam
- Vanity
- Ironside
- Derma Xpress
Durante el Hot Fashion 2025, en México podrás conseguir Mega Ofertas que van del 30 hasta el 80% en productos seleccionados de marcas de prestigio.
Además de “Ofertas Flash” en las que por tiempo limitado podrás comprar productos con rebajas de hasta el 90% de descuento y meses sin intereses.
Lo clientes también podrán consultar los cupones del Hot Fashion 2025 en México con ofertas irresistibles.
Igualmente, usuarios de Mercado Pago tendrán un 15% de descuento con el cupón FASHIONMP al usar su tarjeta de crédito y demás medios de pago participantes.