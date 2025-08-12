No te pierdas el Hot Fashion 2025 en México, aquí sus fechas y las tiendas participantes en la jornada de descuentos.

El Hot Fashion celebra su quinta edición. Se trata de la campaña de ventas online para los amantes de la moda, belleza y el cuidado personal.

Fechas del Hot Fashion 2025 en México

Ya sabemos las fechas que tendrá el Hot Fashion 2025 en México, así que toma nota para que compres lo que quieras con el mejor precio.

La popular jornada de descuentos inició el lunes 11 y termina el lunes 18 de agosto a las 11:59 p.m.

Hot Fashion 2025 en México (Especial)

En el Hot Fasión 2025 participan más de 150 marcas de todo México, ofreciendo más de 2000 ofertas en distintas categorías como son:

Ropa

Calzado

Accesorios

Belleza

Salud y cuidado personal

Promos financieras

Estas son las tiendas participantes en el Hot Fashion 2025 en México

La tiendas y marcas participantes en el Hot Fashion 2025 en México son estas:

Skechers

Charly

Amazon

H&M

Tienda Monte

Puma

Elektra

Walmart

Bodega Aurrerá

Studio F

Universo de Fragancias

Lotto

Oggi Jeans

Coppel

Samsonite

Armani Exchange

Columbia

Under Armour

Lacoste

Dyson

New Era

Farm Rio

Swarovski

Calzedonia

Clarins

Intimissimi

GNC

Regina Romero

Sephora

Shopinbaz

Dorothy Gaynor

The North Face

Beauty Art

Brooks Brothers

Taf

Tommy Hilfiger

Victoria’s Secret

Prada

Asics

Tous

Ray Ban

Gap

Woolworth

Vans

Scappino

New Balance

Old Navy

Aerie

Banana Republic

Rapsodia

Timberland Pro

Top Care

Speedo

Oakley

Privalia

Platano Melón

Waldo’s

Coach

Guess

Calvin Klein

Kipling

Bath& Body Works

Timberland

Flexi

Abercrombie & Fitc

Levis

Andrea

Dockers

Laces

Need Beauty

Martí

Coqueta y audaz

Hanes

American Eagle

Eagel Eyes

Carnival

Ellaz

Shasa

Cklass

Impuls

Adore Me

Dp street.mx

Dportenis.mx

C&A

Vertiche

Temu

Sears

High Street

Ilusión

Panam

Vanity

Ironside

Derma Xpress

Hot Fashion 2025 en México (Unsplash)

Durante el Hot Fashion 2025, en México podrás conseguir Mega Ofertas que van del 30 hasta el 80% en productos seleccionados de marcas de prestigio.

Además de “Ofertas Flash” en las que por tiempo limitado podrás comprar productos con rebajas de hasta el 90% de descuento y meses sin intereses.

Lo clientes también podrán consultar los cupones del Hot Fashion 2025 en México con ofertas irresistibles.

Igualmente, usuarios de Mercado Pago tendrán un 15% de descuento con el cupón FASHIONMP al usar su tarjeta de crédito y demás medios de pago participantes.